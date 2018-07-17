Проблемы Urban Group: возбуждено первое уголовное дело

Заведено первое уголовное дело на руководство компании, входящей в Urban Group, пишет "Коммерсант". Но конкретных обвиняемых пока нет.
Речь идет об ООО "Ивастрой" – компания не достроила ЖК "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия: деньги с дольщиков были собраны, но жилья нет – на его достройку теперь потребуется 12 миллиардов рублей.
У бывшего гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова уже провели обыски, но задерживать его пока не стали, пишет издание.
В основу уголовного дела могли лечь не только заявления дольщиков недостроенного жилого комплекса, но и основного владельца группы компаний Александра Долгина – он уже обвинял в проблемах менеджеров.
"Лайково" – крупный комплекс. Планировалось, что застройщик возведет 1,7 миллиона квадратных метров жилья, количество жителей ЖК оценивалось в почти 30 тысяч человек.
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