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Продать загородный дом ради ЦАО: на рынке элитного жилья поменялись предпочтения

22 апреля 2018 г. Георгий Трушин 1657
Фото: © shutterstock

У состоятельных россиян поменялись предпочтения при покупке элитной недвижимости. Все чаще клиенты предпочитают продавать свои загородные дома и переезжать в престижные западные или центральные районы, чтобы быть ближе к необходимой инфраструктуре.

Несмотря ни на что элитная недвижимость на российском рынке по-прежнему пользуется спросом. Самый яркий пример — на рынке загородной элитной недвижимости зафиксирован уверенный рост спроса на дорогие элитные объекты. Возникает закономерный вопрос — а по какой причине люди покупают элитную недвижимость?

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая замечает, что главный стимул для приобретения элитной недвижимости — это улучшение жилищных условий. Инвестиционные сделки встречаются крайне редко, поскольку речь идет об эксклюзивном продукте, сроки продажи которого и доходность труднопредсказуемы. Поэтому 80% наших покупателей — это клиенты, в семьях которых родились дети. Или наоборот, родители приобретают для своих повзрослевших чад отдельное жилье.

Именно для элитного сегмента характерны так называемые сделки "длиною в жизнь", когда на протяжении 10 и более лет мы работаем с одними и теми же клиентами, которые обращаются к нам с просьбой подобрать новое жилье раз в 3-5 лет.

"Как ни парадоксально, круг потенциальных покупателей элитной недвижимости заранее известен. Именно поэтому, в отличие от бизнес-класса или массового сегмента, здесь до сих пор работает так называемое "сарафанное радио", когда риелторы могут предложить конкретный объект конкретному покупателю, зная его уже много лет", — отмечает эксперт.

В свою очередь, руководитель департамента продаж элитной недвижимости компании "БЕСТ-Новострой" Валерия Яновская отмечает, что сегодня подавляющее число наших клиентов приобретают элитную недвижимость для собственного проживания, в то время как доля инвестиционных покупок невелика,  так как на фоне отсутствия роста цен подобные инвестиции невыгодны.

"Что движет людьми, которые сегодня приобретают элитку? В первую очередь, желание эффективного разрешения собственных жизненных вопросов. К примеру,  в последнее время сразу несколько наших клиентов продали свои загородные дома и переехали жить в центр Москвы, поскольку их дети выросли, и в семье возникла потребность в максимальной доступности такой инфраструктуры, как школы, спортивные учреждения, торговые центры, театры, кафе и прочее. Также несколько сделок было обусловлены желанием клиентов увеличить площадь квартиры", — говорит специалист.

Конечно, определенную долю среди, например, наших клиентов, приобретающих элитную недвижимость в Москве, занимают покупатели из регионов — они либо вкладывают деньги в ликвидный актив, либо покупают квартиру в столице для детей или для себя в расчете на дальнейший переезд.

Основная  часть  покупателей приобретает недвижимость в пределах Садового кольца. На фоне понижения цен на вторичном рынке, а также валютных колебаний, сегодня появилось достаточно много клиентов, интересующихся таким форматом недвижимости, как особняки, ОСЗ (отдельно стоящие здания) в центре столицы и другие. Также продаются-покупаются готовые бизнесы, например, отели.

Последний тренд — обмен загородного дома на квартиру в Москве в ЦАО, а также обмен зарубежной недвижимости на квартиру в Москве. У каждого продавца и покупателя при этом свои цели и задачи, которые мы помогаем им решить в оптимальные сроки.

Генеральный директор Tekta Group Роман Сычев полагает, что среди покупателей элитной недвижимости сегодня превалирует мотив улучшения собственных жилищных условий, а инвесторов среди них немного. Как правило, элитное жилье приобретается при расширении семьи, для пожилых родителей или детей.

"Плюс ко всему, сегодня активно осваиваются площадки в экологически чистых районах столицы, в частности, на Западе, где появляются проекты премиум-класса. Туда перебираются жители центральных районов столицы, которые устали от шумного и загрязненного центра", — резюмирует эксперт.

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