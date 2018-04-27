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Продажа квартир в Доме Наркомфина откроется к июню

27 апреля 2018 г. 874
Фото: © Global Look Press

Продажа квартир в Доме Наркомфина в Москве начнется в конце мая-начале июня, сообщил гендиректор собственника здания Гарегин Барсумян. Он уточнил, что квартир в доме 46, передает РИА Новости.

Барсумян рассказал, что функциональное назначение жилого и коммунального корпусов дома будет сохранено, а реконструкцию здания планируют завершить летом 2019 года.

Реставрацию памятника конструктивизма собственник оценивает  в 700-800 миллионов рублей, ранее сообщалось, что инвестиции в ремонт здания могут составить порядка 1,5-2 миллиардов.  

Из находок, обнаруженных в ходе реконструкции, могут создать музей, рассказал Барсумян. Он уточнил, что находок не слишком много, но есть и интересные, среди которых элементы быта, дверные и оконные ручки.  Все находки будут сохранены и, возможно, представлены в отдельной экспозиции.

В ходе реконструкции здания было снесено порядка 500 квадратных метров построек, в результате у дома теперь нет пятого этажа над кровлей и открыта колоннада.

С объекта вывезли свыше 3,2 тысячи тонн строительного мусора, полностью демонтировали старые коммуникации – более 617 метров водопроводных и канализационных труб, 400 батарей отопления, 25 тысяч метров проводки.

Дом Наркомфина на Новинском бульваре был построен в 1928-1930 годах по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Экспериментальный жилой "дом переходного периода" был возведен для работников Народного комиссариата финансов СССР.

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