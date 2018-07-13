Прощай, дорогой мундиаль: цены и спрос на аренду квартир рухнули

Еще до начала ЧМ арендные ставки взлетели в 5-7 раз. Сейчас спрос и цены, охваченные футбольной эйфорией, возвращаются на привычный уровень. Снижение цен зафиксировано в 10 из 11 городов-участников.

Пока Никольская еще шумит и празднует, а Москва и Петербург готовятся принять заключительные матчи чемпионата мира футбола, аналитики "Аvito Недвижимость" выяснили, что происходит с рынком аренды в городах мундиаля.

Так, по данным компании, спрос на посуточную аренду квартир в десяти из одиннадцати городах-участниках упал почти на половину, еще больше подешевела аренда посуточного жилья.

Уточняется, что эксперты анализировали объявления посуточной аренды квартир, в тексте которых есть упоминание футбольного чемпионата мира.

Так, в начале июля спрос снизился почти во всех городах Чемпионата – в среднем на 41% по сравнению с началом Игр. Больше всего спрос упал в Екатеринбурге – минус 80%, на втором месте – Казань (-62%) и Калининград (-54%).

В Москве арендаторы потеряли 32% своих клиентов. Для сравнения в Сочи спрос на краткосрочную аренду снизился всего на 11%, а в Петербурге, напротив, вырос на 83%. Аналитики объясняют это традиционно высоким туристическим потоком в Северную столицу летом.

Напомним, что к ЧМ-2018 спрос на посуточную аренду продемонстрировал стремительный рост – в среднем в городах-участниках популярность посуточной аренды увеличилась в семь раз с начала года. В Москве, по информации Avito, спрос на посуточную аренду недвижимости вырос почти в шесть раз.

Ранее аналитики консалтинговой компании "BusinessPlanner" сообщили о небывалой арендной доходности апартаментов в городах Чемпионата. В среднем на сдаче апартаментов посуточно можно заработать 14% годовых. В Москве и Петербурге чуть меньше – 8% и 11% соответственно.

Что касается цен, то и они подобно футбольной эйфории, сбавили градус. И если перед чемпионатом за аренду квартиру просили сотни тысяч рублей, то сейчас цены возвращаются к домунидальным показателям.

"На последней неделе мундиаля средняя цена краткосрочной аренды квартир по объявлениям в городах-участниках ЧМ также заметно упала – на 59% по отношению к началу чемпионата", - говорится в исследовании.

Максимальное падение зафиксировано в Волгограде – с 25,8 тысяч рублей до 2,8 тысяч рублей. В Екатеринбурге произошло трехкратное снижение – с 15,2 тысяч рублей до 4,9 тысяч рублей за сутки, в Самаре посуточная аренда подешевела в два раза – с 6,6 тысяч рублей до 2,9 тысяч рублей.

Меньше всего цены снизились в Москве и Петербург – минус 11%. При этом, краткосрочная аренда меньше всего подорожала в двух столицах перед ЧМ-2018 – плюс 6% в Северной столице и 12% - в Москве. Кроме этого, здесь проходят финальные матчи. Сейчас стоимость найма в Москве составляет 6,7 тысяч рублей, в Питере – 1,8 тысяча рублей.

Исключением в ценовом падении стал Сочи - средняя цена выросла на 2%. Сказался на этом курортный сезон. За аренду квартиры здесь придется заплатить чуть выше 2,5 тысяч рублей в сутки.

Сразу после окончания чемпионата арендные ставки вернутся на привычный уровень, уверены эксперты.

"Ставки аренды, по которым будут совершаться сделки, вернутся на "домундиальные" уровни практически сразу. Какое-то время объявления, где собственники забудут скорректировать цены размещения, будут искажать средние показатели для статистики, но вероятность заключения реальных сделок на этих уровнях (в 4-5 раза выше базовых) крайне невелика", - говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По его мнению, причиной взрывного роста ставок стало не только кратное повышение спроса на услугу краткосрочного размещения, но и недостаток мест в гостиницах (наценка в которых в период ЧМ-2018, в отличие от посуточной аренды квартир регулировалась нормативными актами).

Мощность гостиничного фонда не смогла удовлетворить спрос, особенно в нетуристических городах - Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре. Часть номеров были забронированы заранее или вообще не попала в свободную реализацию, поясняет эксперт.

"В условиях, когда у туристов появится возможность без проблем размещаться в гостиницах, платить десятки тысяч рублей за весьма скромные условия в панельных многоэтажках, вряд ли найдется много желающих", - считает ведущий аналитик ЦИАН.

По нашему прогнозу, после окончания мундиаля цены вернутся к средним сезонным значениям, соглашаются эксперты "Аvito Недвижимость".

"Уже сейчас – на последней неделе чемпионата – цены значительно снизились. Например, в Волгограде цены упали в девять раз: сейчас средняя стоимость аренды составляет 2 862 рублей в сутки. Для сравнения год назад в Волгограде арендовать квартиру можно было за 1 324 рубля" в сутки", - рассказали в пресс-службе "Аvito Недвижимость".