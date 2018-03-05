Провинция без новостроек: дешевеющая ипотека не поддержала спрос на новое жилье в регионах

Снижение стоимости ипотеки не привело к массовому росту спроса на новостройки. Вместо этого жители регионов пытаются решить свои жилищные вопросы с помощью вторичного рынка.

Российский рынок жилья по-прежнему не может выйти из стагнации. Несмотря на снижение ипотечных ставок, интерес покупателей к покупке новостроек в абсолютном большинстве регионов остается очень ограниченным. Сокращение спроса на строящееся жилье отмечено в 53 из 82 регионов, отмечают в "Метриум Групп".

По данным Росреестра, в 2017 году в стране было заключено почти 700 тыс. договоров долевого участия, что на 0,3% меньше, чем в 2016 году, когда было закрыто 702 тыс. сделок. Для сравнения, в самом удачном для рынка 2014 г. было заключено 847 тыс. ДДУ. Это на 17% больше уровня прошлого года.

Рост спроса на новое жилье был зафиксирован лишь в 29 регионах. В оставшихся 53 регионах интерес потребителей к покупке новостроек наоборот снизился. В целом же по стране спрос на новостройки остался на прежнем уровне, так как годовая динамика не превысила и одного процента.

Примечательно, что спрос на новое жилье распределен крайне неравномерно. Почти половина всех сделок с новостройками зафиксирована в шести регионах: Московская область (95 тыс. ДДУ), Москва (71 тыс.), Санкт-Петербург (63 тыс.), Краснодарский край (49 тыс.) Ленинградская область (36 тыс.), Новосибирская область (26 тыс.). Еще год назад на эту шестерку лидеров приходилось лишь 45% числа заключенных ДДУ.

В некоторых регионах – Липецкая и Архангельские области, Крым и Севастополь, Сахалин - зафиксирован двузначный прирост числа ДДУ. Однако из-за небольшого масштаба рынков этих регионов их общий вклад в федеральные объемы строительства достаточно невелик.

"География спроса на новостройки полностью отражает неравномерность экономического развития России, - говорит управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая. - Вложиться в строящееся жилье могут позволить себе преимущественно жители крупных городов и окружающих их агломераций. Причем доля последних в совокупном спросе по стране возрастает".

Повышению интереса к новостройкам в большей части регионов не способствует даже подешевевшая ипотека, стоимость которой снижалась на протяжении всего прошлого года и сейчас опустилась до исторического минимума. По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечному займу в феврале составляла 9,85%.

Как отмечают эксперты, дешевые кредиты стимулируют спрос на новое жилье в первую очередь в столичной агломерации и Санкт-Петербурге, первичные рынки которых переживают настоящий бум. В других регионах ипотека не способствовала радикальному росту спроса, так как доходы населения ограничены и по-прежнему стагнируют, отмечают в "Метриум Групп".

Вместо покупки новых квартир жители большинства регионов для решения своих жилищных вопросов используют вторичный рынок. Это подтверждает и статистика Центрального банка. По оценкам регулятора, в прошлом году было выдано около 1 млн займов на покупку жилья. При этом, на покупку строящегося жилья по ДДУ было направлено лишь 312 тыс. ипотечных кредитов.

Ипотека становится доступнее, но по-прежнему оказывает ограниченное влияние на рынок, считает директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов.

"Сами процентные ставки за использование ипотечного кредита стабильно снижаются, но достаточно медленно. Если бы сегодня мы увидели, что ставка вместо 9,5% годовых резко снизилась до 6%, то взрыв спроса на ипотеку был бы значительным", - считает топ-менеджер.

При этом, несмотря на снижение ставок по ипотеке, она не стала намного доступнее - банки стали более тщательно проверять будущих клиентов и их платежеспособность, чтобы в дальнейшем не возникало неприятных историй, считает топ-менеджер.

Впрочем, с тем, что рынок первичного жилья находится в стагнации и даже ипотека не может вывести его на траекторию роста, согласны далеко не все эксперты. Спрос на новостройки сохранился на уровне 2016 года несмотря на окончание действия государственной программы субсидирования ипотечных ставок на жилье на первичном рынке, подчеркивают аналитики АИЖК (Дом.РФ).

"Доля сделок на новостройки с ипотекой в целом по России сохранилась на уровне в 50%, а вне столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) – на уровне в 60%. Ипотека стала востребованным способом улучшения жилищных условий", - отмечают в агентстве.

Ежегодно на цели приобретения строящегося жилья выдается более 300 тыс. кредитов. Средний размер кредита на приобретение жилья в новостройках составляет 2,12 млн рублей, что на 13% выше уровня 2016 года. Такой рост в условиях стабильности цен на жилье означает увеличение площади приобретаемого жилья.