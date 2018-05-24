Прозрачные квитанции: 1 июня россияне получат обновленные платежки за ЖКХ

Минстрой решил обновить формат платежек за ЖКУ. Новая форма позволит повысить прозрачность платежей, а собственнику с введением новой платежки будет проще осуществлять контроль, полагают эксперты

В первый день лета жители многоквартирных домов получат новые платежные квитанции об оплате услуг ЖКХ. Соответствующий приказ Минстроя России, который является разработчиком нового платежного документа, размещен на официальном портале правовой информации. Официально документ вступит в силу 26 мая.

В апреле вступил в силу закон, который запрещает рекламу на квитанциях об оплате ЖКХ. Запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Новая квитанция будет содержать намного больше информации, чем предыдущая платежка, формат которой был разработан еще в 2014 году. Например, появится поле с размером повышения платы, размером долга и штрафа, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ.

Помимо этого, в квитанции будет указан идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. Все это необходимо для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн в системе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ ).

Расчет платы за содержание общедомового имущества пропишут отдельным столбцом. Также по каждому коммунальному ресурсу, который расходуется на содержание общего имущества, можно посмотреть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму.

Из новой квитанции исключат два раздела – "расчет размера взноса на капитальный ремонт" и "информация для внесения взноса на капитальный ремонт". Все данные по капитальному ремонту теперь будут прописаны в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

Новую форму платежки назвали примерной. Например, в квитанции возможен разный порядок и расположение строк, но информация должна быть одинаковой и обязательной для всех, рассказали в Минстрое РФ.

Эксперты считают, что прошлая форма платежного документа действительно уже устарела. Новая форма позволит повысить прозрачность платежей. Самому собственнику с введение новой квитанции будет проще контролировать и понимать, за что он платит.

К предыдущей форме документа накопилось достаточно большое количество поправок, в том числе, с учетом изменений в законодательстве, регулирующих отношения в сфере жилищно-коммунальных услуг, говорит генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Новый документ будет понятен гражданам и позволит им лучше разобраться, сколько и за что они платят, а само регулирование отношений в ЖКХ от появления нового платежного документа не изменится, считает Алексей Макрушин.

"Например, в платежке появилась новая графа – обращение с твердыми коммунальными отходами. Раньше эти расходы «сидели» внутри платы за содержание помещений, но теперь они выделены в отдельную строку", - говорит эксперт.

Сам документ, утвержденный Минстроем, называется "примерная форма" и носит рекомендательный характер, поэтому платежка, выставленная в другом виде, но содержащая всю необходимую информацию, не является нарушением, отмечает он.

Введение нового платежного документа за услуги ЖКХ связано, в том числе, с нарушениями, которые касаются исполнения документов управляющими организациями. Эту статистику ведет Минстрой РФ, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

"Единые правила и документы исполненные по утвержденному образцу упростят отчетность. Повысится прозрачность платежей. В документе дана полная расшифровка начислений. Собственнику будет проще осуществлять контроль", - считает Вера Москвина.

Что касается прямых договоров, которые жильцы многоквартирных домов смогут заключать договоры об оказании услуг ЖКХ с ресурсоснабжающими организациями (РСО) напрямую, без участия управляющих компаний (УК), то прямые договора предполагают отдельный пакет документов, говорит эксперт.

При этом во многих случаях единый платежный документ сохранится даже после перехода на прямые договоры, добавляет Алексей Макрушин.

На регулировании тарифов ЖКХ введение новой квитанции не отразится, говорят эксперты. "Тарифы устанавливает субъект и в ЕПД (едином платежном документе) мы только увидим начисления. В ЕПД вопрос ценообразования не публикуется и не обсуждается", - заключает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ.

Ранее исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева во время заседания Общественного совета Минстроя России рассказала, что первое место среди обращений россиян в службу общественного контроля занимает вопрос, связанный с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, перерасчеты, формирование платежных документов, а также дополнительные платежи, установление размера платы, тарифы. Часто люди не могут понять, почему эта плата растет, и как она считается, отмечала эксперт.