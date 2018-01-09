Путин подписал закон, отменяющий понятие "жилье эконом-класса"

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере жилищного строительства. Закон, в частности, отменяет термин "жилье экономического класса" и вводит вместо него понятие "стандартное жилье", говорится на сайте Кремля.

Устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе и к его минимальному и максимальному размерам, будет Минстрой РФ. До того момента, как такие требования установят, под стандартным будут понимать жилье, соответствующее условиям жилья эконом-класса.

В конце августа замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что ведомство готовится представить на широкое обсуждение новые стандарты доступного жилья. Тогда же он говорил, что слова "дешевый" и "эконом-класс" обидны для россиян: жилье должно быть доступным, но не дешевым, подчеркнул замминистра.