Путин поручил не допустить необоснованного повышения квартплаты

Вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был поднят в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.
Президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить необоснованного повышения размера квартплаты в многоквартирных домах. Это прописано в перечне поручений по итогам пресс-конференции главы государства.
"Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме", - отмечено в документе.
Вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был поднят в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства. "Нужно вводить ограничения, безусловно. Такое же регулирование, как по коммунальным платежам. И сделать это нужно незамедлительно", — сказал тогда Путин.
Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2018 года.
Читайте также:
- Методику начисления платы за жилищные услуги представят до конца марта
- Россияне будут оплачивать ЖКХ по методике
- Треть УК может остаться без работы при переходе на прямые договоры в Ж...
- Два прямых расчета: чего ждать от прямых договоров в ЖКХ
- Прибыльный бизнес: управляющие компании без боя не сдаются