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Путин поручил не допустить необоснованного повышения квартплаты

29 декабря 2017 г. 284

Вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был поднят в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить необоснованного повышения размера квартплаты в многоквартирных домах. Это прописано в перечне поручений по итогам пресс-конференции главы государства.

"Принять  исчерпывающие   меры   по   недопущению   необоснованного повышения размера платы за  содержание жилого  помещения, включающей  в себя плату за  услуги, работы  по управлению  многоквартирным домом,  за содержание и текущий ремонт общего  имущества в многоквартирном доме,  а также  за  коммунальные  ресурсы,   потребляемые  при использовании   и содержании общего  имущества  в  многоквартирном доме",  -  отмечено в документе.

Вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был поднят в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства. "Нужно вводить ограничения, безусловно. Такое же регулирование, как по коммунальным платежам. И сделать это нужно незамедлительно", — сказал тогда Путин.

Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2018 года.

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