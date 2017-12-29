Путин поручил не допустить необоснованного повышения квартплаты

Вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был поднят в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить необоснованного повышения размера квартплаты в многоквартирных домах. Это прописано в перечне поручений по итогам пресс-конференции главы государства.

"Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме", - отмечено в документе.

Вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ был поднят в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства. "Нужно вводить ограничения, безусловно. Такое же регулирование, как по коммунальным платежам. И сделать это нужно незамедлительно", — сказал тогда Путин.

Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2018 года.