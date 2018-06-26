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Путин поручил помочь многодетным семьям и обманутым дольщикам

26 июня 2018 г. 704
Фото: © Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство, которые позволят субсидировать выдачу ипотеки под 6% многодетным семьям.

Поправки коснутся семей с четырьмя и более детьми, говорится на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2018 года.

В ходе "Прямой линии" 7 июня к Путину обратился  глава семьи из города Иваново – он пожаловался на то, что программа субсидирования ипотечной ставки  в нынешнем виде распространяется только на семьи, где родился третий ребенок, и не относится к семьям с четвертым и последующим детьми.

Программу "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" приняли в конце прошлого года, семьи, где родился второй или третий ребенок, могут получить ипотеку под 6% годовых.

Также Путин поручил правительству при участии "ДОМ.РФ" принять исчерпывающие меры по завершению возведения проблемных домов. Власти должны обеспечить постоянный мониторинг строительства зданий,  в которые вложились дольщики, и к 1 сентября предоставить первый доклад, а затем – раз в полгода.

Во время "Прямой линии" Путин, отвечая на вопрос обманутых дольщиков, подчеркнул, что Россия должна выйти на цивилизованные способы строительства жилья, без привлечения средств граждан.

С июля 2019 года договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут: застройщики смогут привлекать деньги граждан только с помощью специальных  счетов в банках – эскроу-счетов. Девелопер получит кредит от банка,  а деньги дольщиков будут храниться на счете до завершения строительства. Воспользоваться этими средствами застройщик сможет только после того, как передаст ключи от квартир покупателям.

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