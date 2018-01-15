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Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году

15 января 2018 г. 731
Фото: © Global Look Press

Президент распорядился увеличить доступность ипотеки и рост объемов строительства жилья.

Возможность приобретения ипотечного жилья должна к 2025 году появиться у 50% российских семей – такое поручение дал президент РФ Владимир Путин совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам во главе с премьером Дмитрием Медведевым, Центробанку и АИЖК. Текст протокола заседания совета, состоявшегося 20 декабря 2017 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 марта 2018 года. Для достижения поставленных задач допускается корректировка реализуемых проектов.

Путин также поручил увеличить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку, с 0,85 миллиона в 2016 году до 2 миллионов в 2025-м. Также глава государства поручил увеличить объем строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров к 2025 году.

В ближайшие годы предполагается повышение доступности ипотеки для граждан, в том числе, молодых семей, формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг, совершенствование законодательства по долевому строительству и финансированию возведения жилья.

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