"Рабочие нас кинули": популярная актриса стала заложницей ремонта

Популярная актриса Анна Снаткина и ее супруг Виктор Васильев вынуждены проводить выходные в неотремонтированном доме.
В интервью изданию "7 дней" звезда рассказала, что всему виной – недобросовестные рабочие. Супруги купили загородный особняк в Подмосковье еще несколько лет назад и рассчитывали отпраздновать новоселье еще в конце 2017 года, однако планы пришлось откорректировать.
Выяснилось, что бригада рабочих, которую наняли для ремонта, просто жила в доме супругов, время от времени выполняя какую-то работу. Снаткина решила не выгонять рабочих, а поставить им жесткие сроки сдачи, но и это не помогло.
"Компания, которая делала ремонт, в итоге нас практически кинула", - пожаловалась актриса. К Новому году, о котором так мечталось, они и ее муж получили неработающее отопление и электрику, разобранный паркет а разъезжающуюся плитку. "И кучи мусора повсюду. И более того: рабочие даже не думали съезжать", - рассказала Анна.
Главный дизайнер же вместо того, чтобы сдать объект, улетел отдыхать. После этого Снаткина стала искать бригаде замену.
Однако, несмотря на незаконченный ремонт, Анна, Виктор и их дочь Вероника приезжают в дом на выходные, и затянувшийся ремонт не поссорил их – супруги рассказали, что легко находят компромиссы.
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