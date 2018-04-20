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Радиоточки могут заменить точками доступа к Интернету

20 апреля 2018 г. 591
Фото: © shutterstock.com

Нормы, обязывающие оборудовать при строительстве квартиры радиоточками, следует заменить на требования, по которым будут создавать точки доступа к Интернету, заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Радиоточками сейчас практически никто не пользуется, отметил он, зато Интернетом – почти все. "Ддавайте заменим радиоточки на автоматический доступ в Интернет. Уберем проблему висящих проводов, "соплей" в подъездах", - сказал Чибис в ходе своего выступления на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он также обозначил задачу перейти в течение шести лет на полностью цифровой учет потребления коммунальных услуг.

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