Радиоточки могут заменить точками доступа к Интернету

Нормы, обязывающие оборудовать при строительстве квартиры радиоточками, следует заменить на требования, по которым будут создавать точки доступа к Интернету, заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Радиоточками сейчас практически никто не пользуется, отметил он, зато Интернетом – почти все. "Ддавайте заменим радиоточки на автоматический доступ в Интернет. Уберем проблему висящих проводов, "соплей" в подъездах", - сказал Чибис в ходе своего выступления на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он также обозначил задачу перейти в течение шести лет на полностью цифровой учет потребления коммунальных услуг.