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Расселение аварийного жилья: первый этап завершен на 98,6%

4 июля 2018 г. 170
Фото: © shutterstock

В 2008-2018 годах было расселено более 678 тысяч человек из 10,6 миллиона квадратных метров аварийного фонда.

Первый этап программы расселения аварийного жилья в Российской Федерации завершен на 98,6%. Об этом заявил в Совете Федерации заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.

"Первый этап расселения аварийного жилья практически завершен, там есть несколько отстающих субъектов. Первый этап завершён на 98,6%. Главная задача — сделать так, чтобы у нас появились постоянные действующие механизмы расселения аварийного фонда. Мы понимаем, что без господдержки запустить эти механизмы невозможно", — сказал Чибис.

Всего, по данным Минстроя, в 2008-2018 годах было расселено более 678 тысяч человек из 10,6 миллиона квадратных метров аварийного фонда.

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