Расселение аварийного жилья: в черный список попали 300 застройщиков

Минстрой опубликовал черный список строительных организаций, допустивших нарушения при расселении аварийного жилья, пишет "Российская газета". В списке оказалось почти 300 компаний из 70 регионов.

Мониторинг исполнения застройщиками обязательств по расселению аварийного жилья велся с декабря 2013 года по 4 мая 2018-го.

Больше всего нарушений зафиксировано в Архангельской области – в черный список попали 17 компаний из этого региона. Из Московской, Новгородской, Свердловской и Тверской областей в списке оказалось по 15 застройщиков. Также в перечень попали компании из Республики Коми, Ивановской и Костромской областей, Чувашской Республики, Вологодской области.

Чаще всего подрядчики нарушали сроки проведения работ и не соблюдали требования к качеству жилья. Нарушения застройщик устраняет собственными силами, однако если он не справляется с задачей, находится новый подрядчик.

Работу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, предстоит завершить еще 12 регионам. При этом часть регионов приступила уже к расселению вновь выявленного аварийного жилищного фонда.