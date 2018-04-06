Расселение аварийного жилья в России выполнено на 98,6%

Задача по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 98,6%, говорится на официальном сайте Минстроя РФ.

За время действия программы было расселено более 1 миллиона человек из 15,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Целевые показатели выполнены в 71 регионе.

До конца года работа по программе завершится в 12 регионах – им предстоит расселить более 179 тысяч квадратных метров, на которых проживает 10,5 тысячи человек. Кроме того, в 13 регионах должно быть расселено вновь выявленное аварийное жилье – это еще 150 тысяч квадратных метров.