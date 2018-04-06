ГлавнаяЖильеРасселение аварийного жилья в России выполнено на 98,6%

Расселение аварийного жилья в России выполнено на 98,6%

6 апреля 2018 г. 265

Задача по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 98,6%, говорится на официальном сайте Минстроя РФ.

За время действия программы было расселено более 1 миллиона человек из 15,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Целевые показатели выполнены в 71 регионе.

До конца года работа по программе завершится в 12 регионах – им предстоит расселить более 179 тысяч квадратных метров, на которых проживает 10,5 тысячи человек. Кроме того, в 13 регионах должно быть расселено вновь выявленное аварийное жилье – это еще 150 тысяч квадратных метров.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
6 апреля 2018 г. 265
Расселение аварийного жилья в России выполнено на 98,6% 265
6 апреля 2018 г. 2625
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире 2625
6 апреля 2018 г. 696
В 2018 году власти передадут почти 7 тысяч квартир переселенцам 696
6 апреля 2018 г. 1518
Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут 1518
6 апреля 2018 г. 1915
На западе Москвы передали четыре дома под заселение в рамках реновации 1915
6 апреля 2018 г. 782
Свободных площадей для торговли на Садовом становится все меньше 782
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.