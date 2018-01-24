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Растет спрос на запрет сделок с жильем по доверенности

24 января 2018 г. 848

В прошлом году в Подмосковье таких запретов было введено около 25 тысяч

В последнее время на рынке недвижимости набирает популярность введение запрета от собственников на проведение сделок с жильем без их личного присутствия. В прошлом году таких запретов было введено около 25 тысяч, о чем говорится в сообщении областного управления Росреестра.

"В 2016 году услугой воспользовались более 7 тысяч владельцев подмосковной недвижимости. По итогам 2017 года показатель увеличился более чем в 3,5 раза", — подчеркивается в сообщении.

Как указывается в нем, одним из самых распространенных видов мошенничества в отношении социально незащищенных, пожилых или одиноких собственников остаются попытки осуществить какие-либо действия по отъему жилых помещений на основе поддельных доверенностей.

Именно по этой причине надежной страховкой от действия мошенников может стать запрет на любые действия с жильем без личного присутствия собственника.

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