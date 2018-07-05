"Растут по определению": качество коммунальных услуг не поспевает за ценами

Стоимость коммунальных услуг с июля по всей России выросла в среднем на 4%, в каких-то регионах коммуналка подорожает еще больше. При этом, нет четкого понимания, как будет улучшаться качество услуг, говорят эксперты.

С первого июля в России поднялась плата за коммунальные услуги. В среднем по стране рост платы составит 4%, в Москве коммунальные услуги подорожают в среднем на 5,5%.

"Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%", - говорится на сайте правительства.

Коммунальные тарифы регулярно повышаются с 2012 года, а с 2013 года индексируются для того, чтобы сдерживать уровень инфляции – в районе 4%. Этот уровень определен прогнозом Минэкономразвития.

По данным Минстроя РФ, в прошлом году фактический рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги составил 3,87%. При этом, он различался от региона к региону. Больше всего коммунальные услуги подорожали в Москве - на 7%. Стоимость горячей воды, например, выросла на 10%. Минимальные тарифы в 2017 году были утверждены в Северной Осетии-Алании (2,5%), Алтайском крае (3,2%), Дагестане (3,3%) и Кабардино-Балкарии (3,3%).

С первого июля больше всего коммунальные услуги подорожают в Петербурге и Якутии — на 6%. Менее всего тарифы вырастут в Северной Осетии и Новосибирской области — на 3%.

Ранее ФАС России сообщила, что не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ. "Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год", - сообщили в ведомстве.

Однако, это не означает, что россиянину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой вырастет ровно на эту сумму, отметили в ФАС. В различных муниципальных образованиях могут быть разные проценты роста. Главное, чтобы значения индексов по муниципальным образованиям в совокупности не выходили за значения, установленные правительством РФ для конкретного региона.

Ограничение соблюдается, но сумма больше

Стоит отметить, что речь идет о росте платежа, а не о росте стоимости конкретного ресурса, поясняет первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Таким образом, ограничивается рост коммунального платежа внутри квартиры или дома. Помимо этого, у нас есть еще плата за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН). Она с прошлого года выведена отдельно, и ее величина тоже сильно варьируется от региона к региону.

Кроме роста тарифов, здесь еще существуют нормативы, которые устанавливают коммунальные ресурсы, потребляемые на ОДН, и разброс по ним большой. Например, могут разниться площади, по которым считают эту плату, отмечает эксперт.

Кроме этого, с этого года введено еще одно новшество – до конца года практически все регионы должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Раньше плата взималась с квадратного метра, сейчас предполагается платеж с человека, а сам вывоз мусора перейдет из жилищной услуги в коммунальную. Но поскольку этого пункта раньше не было, ограничитель в 4% на него не распространяется, и это пойдет плюсом к платежке.

Плюс ко всему каждый муниципалитет имеет право устанавливать инвестиционную надбавку за коммунальные ресурсы. Все это тоже добавит платежке.

"Поэтому получается, что в целом правило об ограничении роста на коммунальные платежи соблюдается, а в реальности сумма оказывается больше", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль".

Растут по определению

Сами ограничительные меры никому не приносят пользы, считает эксперт. Во-первых, они являются спусковым крючком для инфляции. Во-вторых, региональные власти сами определяют надбавку предприятиям (делать это они должны в зависимости от конкретных задач, например, мероприятия по энергоэффекткивности), но не всегда последние проводят их. Получается, что одни получают много, другие ничего. В итоге формируются недофинансированные отрасли. Например, водоснабжающие организации, и 4% им явно мало.

"Но главное ограничительные меры никак не увязаны с качеством. Цены растут по определению, а какого-то четкого понимания, как будет улучшаться качество услуг, нет. Ведь если предприятие провело модернизацию, теоретически тарифы должны уменьшиться. Но происходит такое крайне редко", - отмечает Светлана Разворотнева.

По ее мнению, решением здесь мог бы стать переход от системы тотального повышения по всей стране к системе точечного принятия решения по каждому предприятию - с публичным аудитом, с выявлением цепочек посредников, которые накручивают цены для конечного потребителя.

Главная перспектива снижения нагрузки и на предприятия, и на население лежит не в сфере регулирования, а в сфере тотальной модернизации коммунальной инфраструктуры, считает Разворотнева.

Для этого нужно организовать систему, по которой предприятия ЖКХ проходят модернизацию. Например, переходят с мазута на газ, вводится повсеместный учет и контроль – это работа, которая могла бы принести результат.

Без учета доходов

Дорожающие коммунальные услуги не только далеко не всегда соответствуют качеству, но еще и не учитывают уровень доходов населения. К такому выводу пришли эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), проведя исследование по росту тарифов на коммунальные услуги в 15 городах-миллионниках.

По их оценкам, доля платы за жилищно-коммунальные услуги в расходах домохозяйств приближается к психологически важной отметке в 15%, а текущий порядок индексации платы за коммунальные услуги не учитывает изменение уровня реальных доходов населения. Индексы платы за коммунальные услуги, по их подсчетам, выше уровня инфляции, что приводит к росту трат на коммуналку.

Наибольшая нагрузка, которую создают коммунальные расходы, несут жители Волгограда (15,9%). Также высокая она в Ростове-на-Дону (13,7%) и Челябинске (13,6%). Наименьшая нагрузка приходится на москвичей (7,2%), а также жителей Казани (9,7%) и Петербурга (9,8%).

В июне в среднем траты россиян на жилищно-коммунальные услуги составляют около 18% от совокупных расходов домохозяйства, говорит директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

"Этот показатель, в среднем, увеличивается до 5% каждый год – на это влияет улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, удорожание технического обслуживания, оплаты рабочей силы, и обновление (пересмотр) цен, действовавших в прошлом году, в соответствии с уровнем цен текущего года", - отмечает эксперт.

Говорить о сопоставимости роста доходов и стоимости коммунальных услуг достаточно сложно, продолжает он. Уровень затрат на жилищно-коммунальные услуги растет медленно, также как и уровень доходов. Последние стремятся к увеличению, но с меньшим коэффициентом (на 4%).

"В прошлом году рост тарифов практически вдвое превысил потребительскую инфляцию. Уровнять показатели доходов населения и тарифов ЖКХ скорее удастся при контроле деятельности управляющих компаний со стороны государства, являющихся "посредниками" в данном процессе", - полагает Тимур Аймалетдинов.

На рост тарифов ЖКХ могут влиять и климатические условия, однако, важен также контроль наценки властей регионов.