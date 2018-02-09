ГлавнаяЖильеРазница в ценах на жилье в центре Москвы и соседних районах достигает 88%

Разница в ценах на жилье в центре Москвы и соседних районах достигает 88%

9 февраля 2018 г. 923
Фото: © shutterstock.com

Максимальная разница в стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья между центром Москвы и локациями, расположенными по соседству, составляет 88,1%, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

Самая большая разница между квартирами с равными характеристиками, расположенными рядом, но относящихся к ЦАО и другому административному округу, наблюдается в районах Тверской и Марьина Роща.

При этом по средней стоимости предложения Тверской район находится на 5-м месте среди 10 муниципальных районов ЦАО.

Наиболее дорогое жилье на Арбате и в Хамовниках, однако квартиры в соседних округах стоят тоже весьма недешево.  

Большой разрыв в стоимости предложения наблюдается также в районах Якиманка и Донской – 85,7%, а также в районах Замоскворечье и Даниловский – 82,7%.

Самый небольшой разрыв между центром и соседними локациями отмечен между наиболее бюджетными центральными Красносельским и Басманным районом и их довольно дорогим в составе своего округа районом Сокольники. Также практически равно по стоимости жилье в районах Пресненский и Хорошевский – разница составляет 7,4%.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
ИНКОМ-Недвижимость
Вам также может быть интересно
9 февраля 2018 г. 657
Гардеробные и панорамное остекление: первые переселенцы готовятся оцен... 657
9 февраля 2018 г. 703
90% новостроек в Москве продаются со скидками 703
9 февраля 2018 г. 959
Заявки от банков в Минфин на субсидирование ипотеки превысили лимит 959
9 февраля 2018 г. 1013
Как преобразить обычную кухню в объект из глянцевого журнала? 1013
9 февраля 2018 г. 921
Собянин призвал прокуратуру не допустить перевода денег дольщиков за г... 921
9 февраля 2018 г. 863
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% 863
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.