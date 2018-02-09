Разница в ценах на жилье в центре Москвы и соседних районах достигает 88%

Максимальная разница в стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья между центром Москвы и локациями, расположенными по соседству, составляет 88,1%, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

Самая большая разница между квартирами с равными характеристиками, расположенными рядом, но относящихся к ЦАО и другому административному округу, наблюдается в районах Тверской и Марьина Роща.

При этом по средней стоимости предложения Тверской район находится на 5-м месте среди 10 муниципальных районов ЦАО.

Наиболее дорогое жилье на Арбате и в Хамовниках, однако квартиры в соседних округах стоят тоже весьма недешево.

Большой разрыв в стоимости предложения наблюдается также в районах Якиманка и Донской – 85,7%, а также в районах Замоскворечье и Даниловский – 82,7%.

Самый небольшой разрыв между центром и соседними локациями отмечен между наиболее бюджетными центральными Красносельским и Басманным районом и их довольно дорогим в составе своего округа районом Сокольники. Также практически равно по стоимости жилье в районах Пресненский и Хорошевский – разница составляет 7,4%.