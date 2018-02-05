Реальный рост жилищного строительства показал только юг РФ

В целом по стране ввод жилья сократился на 2,1% относительно 2016 года.

Снижение объемов жилищного строительства наблюдалось в прошлом году во всех федеральных округах России, кроме двух. В Северо-Западном рост составил символические 0,2%, а в Южном федеральном округе жилищное строительство выросло на 6,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Наибольшее падение зафиксировано в Сибирском федеральном округе – там жилья построили на 16,1% меньше, чем в предыдущем году. Заметное снижение зафиксировано также в Дальневосточном федеральном округе (минус 10,1%) и в Приволжском федеральном округе (минус 3,6%).

В Северо-Кавказском федеральном округе спад составил 1,9%, в Уральском — 1,8%, в Центральном — 0,1%.

В Москве ввод жилья вырос на 1%, в Петербурге – на 13,5%. В Московской области ввод жилья снизился на 1,3%.

В целом по стране ввод жилья сократился на 2,1% относительно 2016 года и составил 78,6 миллиона квадратных метров – это свыше 1,131 миллиона квартир.

Минстрой прогнозирует рост жилищного строительства в этом году на фоне снижения ипотечных ставок.