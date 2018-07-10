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Регистрация собственности на квартиру на вторичном рынке: что нужно знать

10 июля 2018 г. Георгий Трушин 529

Важно помнить, что с 2016 года единственным действительным подтверждением того, что вы обладаете недвижимостью, является выписка из Единого государственного реестра.

В последнее время немного ожил вторичный рынок недвижимости. Но важно помнить, что для того, чтобы распоряжаться купленной квартирой по своему усмотрению и совершать любые сделки с ней – продавать, дарить или передавать в наследство – собственник должен обладать зарегистрированными в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) правами на нее.

Эксперты компании "Метриум" поделились опытом — как грамотно оформить документы, чтобы получить заветную запись в реестре, и на что стоит обратить внимание. Вот основные моменты регистрации вторичной квартиры.

Первый момент — какие права на недвижимость нужно регистрировать. Важно помнить, что государственной регистрации подлежат право собственности на недвижимость и все совершаемые с ней сделки: купли-продажи, дарения, наследования. Кроме того, регистрируются ограничения прав и обременения недвижимости: ипотека, доверительное управление, аренда. Все перечисленные сведения об объекте заносятся в единую базу ЕГРН и хранятся там в актуальном на текущий момент виде.

На рынке первичной недвижимости оформление права собственности, как правило, входит в пакет услуг продающей стороны. При покупке вторичного жилья данная процедура ложится на плечи покупателя.

Второй момент — как оформить право собственности на недвижимое имущество. Для оформления права собственности владельцу недвижимости нужно обратиться в регистрирующий орган (любой офис «Мои документы» или Росреестра) и подождать 5-12 дней. Причем заявка может быть подана любым наиболее удобным способом: лично в соответствующем органе, с помощью доверенного лица, по почте или через онлайн-портал Госуслуг. Важно помнить, что прежде, чем зарегистрировать право собственности на квартиру, необходимо уплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей для физических и 22000 рублей для юридических лиц.

Третий момент — какие документы нужны. Необходимо само заявление на регистрацию, в котором указываются сведения о собственнике, его недвижимости и действиях, которые планируется совершить.

Также необходим ряд документов:

– паспорт,

– правоустанавливающий (тот, на основании которого вы стали владельцем),

– квитанция об уплате госпошлины.

Четвертый момент — как подтвердить право собственности на недвижимое имущество. Важно помнить, что с 2016 года единственным действительным подтверждением того, что вы обладаете недвижимостью, является выписка из Единого государственного реестра. Поэтому сегодня, если вы продаете квартиру, главное – иметь зарегистрированное в системе право собственности. Дело в том, что информацию из реестра может легко получить каждый человек в удобное ему время из любой точки мира, отправив запрос по интересующему объекту недвижимости. Выписку выдадут в течение пяти дней в электронном или бумажном виде.

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