Рекордное число апартаментов в "Москва-Сити" было продано в 2017 году

Это примерно треть от общего числа проданных премиальных лотов в ЦАО в прошлом году

Рекордное число сделок по продаже апартаментов было совершено в прошлом году на территории делового комплекса "Москва-Сити" - порядка 300, сообщил в среду журналистам управляющий партнер Savills Дмитрий Халин.

"В этом году мы действительно видели рекордный спрос на апартаменты в "Москва-Сити". За год на первичном рынке было продано 300 юнитов в "Сити". Если брать весь премиальный рынок ЦАО, это порядка 600 объектов, плюс 300 – в "Сити", что составляет треть от общего числа", - сказал Дмитрий Халин.

По его словам, все построенные башни в "Москва-Сити" заселены на 40-50%. Пустующие апартаменты либо находятся в продаже, либо приобретались в инвестиционных целях.

Он также отметил, что у "Москвы-Сити" появился молодой клиент – от 18 лет, это представители it-индустрии, модные геймеры. Они если не покупают апартаменты, то активно арендуют их, уточнил Халин. Кроме этого, большое число иностранных покупателей, в некоторых башнях на них приходилось до 50%, добавил управляющий партнер Savills.

Средняя цена предложения в небоскребе "IQ-квартал" составляет 357 тыс. руб. за кв. м, Neva Towers - 440 тыс. руб. за кв. м, "Око" - 565 тыс. руб. за кв. м, "Меркурий" - 610 тыс. руб. за кв. м, "Башня Федерация" - 680 тыс. руб. за кв. м. В "Башне Федерация" самый высокий показатель обусловлен наличием самых дорогих пентхаусов в городе. Арендные ставки в "Москва-Сити" варьируются от 200 тыс. рублей до 1 млн. рублей за объект в месяц.