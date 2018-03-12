Реновация и дачная амнистия: 10 самых громких новостей рынка в феврале

Компания "Медиалогия" специально для портала "Вести. Недвижимость" подготовила медиарейтинг ключевых событий строительной отрасли за январь 2018 г.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

Для составления рейтинга использовались результаты мониторинга порядка 43 600 различных СМИ - ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ – в период с 1 по 28 февраля.

Место в рейтинге Событие Заметность события 1 В Москве началось заселение первого дома по программе реновации, а власти Москвы опубликовали список квартир для покупки за доплату в рамках реновации 140,21 2 Госдума продлила дачную амнистию для объектов ИЖС до 1 марта 2020 года 85,00 3 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке ряда наиболее проблемных объектов, включая ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк" 77,78 4 Футболист Федор Смолов купил жилье в элитном комплексе Knightsbridge почти за 200 млн рублей, но позже выяснилось, что имущество находится в залоге у банка и прежний владелец не собирается погашать долг. 65,89 5 Началось строительство морских железнодорожных пролетов Крымского моста 62,55 6 В Екатеринбурге власти после жалоб жителей отложили снос недостроенной телебашни 61,98 7 СМИ узнали о планах построить новое здание для Совфеда в центре Москвы 48,76 8 В 2017 году Банк России зафиксировал рекордный рост ипотечного кредитования. Так, за год было выдано 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2 трлн рублей 47,37 9 Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых для семей с детьми 45,04 10 Москомстройинвест предложил ввести отчисления в Фонд защиты дольщиков для апартаментов 38,76

Событие месяца №1: началось заселение первого дома по программе реновации

Реновация Москвы по-прежнему остается в центре внимания и журналистов и самих жителей города. Анонсированная год назад программа приобрела окончательные очертания: городские власти объявили условия покупки дополнительных квадратов для переселенцев из первых хрущевок.

Первый доступный для переселения дом расположен по адресу 5-й Парковая улица, 62Б. В него уже начали переезжать жильцы домов № 3 и 5 по улице Константина Федина. Почти сразу около 100 семей переселенцев заявили о желании приобрести квартиры расширенной площади в новом доме.

Пока для увеличения жилплощади им предложено 80 квартир – 50 "однушек" и 30 "трешек". Площадь квартир варьируется от 38,2 до 78,5 кв. м., стоимость "квадрата" – от 152,8 тыс. рублей до 176,5 тыс. рублей. Размер доплаты определяется по формуле – разница между площадью приобретаемого жилья и площадью равнозначного жилья умножается на стоимость кв. м. приобретаемого жилья.

Если интерес к квартире проявило сразу несколько покупателей, то между ними будет проводиться аукцион. Если же лот заинтересовал только одну семью, то она получит право приобрести его со скидкой в 10%.

Событие месяца №2: Госдума продлила дачную амнистию

Госдума буквально в последний момент – 22 февраля - решилась продлить дачную амнистию. Первоначально планировалось, что упрощенный порядок регистрации прав на объекты индивидуального жилого строительства (ИЖС) будет действовать до 1 марта 2018 г. Теперь срок продлен на три года – до 1 марта 2020 г.

Продление "амнистии" позволит гражданам продолжить оформлять права на свои ИЖС в упрощенном порядке. Если бы документ не был принят, то для оформления права на постройку на дачном участке ее владельцу потребовалось бы оплатить госпошлину, получить разрешение на строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок и подготовленный кадастровым инженером технический план жилого дома. Однако пока сохранен упрощенный порядок оформления документов.

Если вы еще не успели воспользоваться дачной амнистией, то подробную инструкцию, как это сделать, можно найти здесь.

Событие месяца №3: Москва поможет дольщикам некоторых долгостроев

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности города взяться за достройку наиболее проблемных ЖК - ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк"

"Договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Пострадавшие граждане свои квартиры получат", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

По словам мэра, сейчас в Москве более 30 проблемных объекта. Все они поделены на четыре группы, к каждой из которой будет применен свой подход. Так, по восьми объектам принято решение по восстановлению прав пострадавших. Еще для 14 объектов городские власти нашли новых застройщиков: на семи уже возобновилось строительство, по оставшимся определены сроки его возобновления. Всего, начиная с 2011 года, город помог получить квартиры более 11 тысячам обманутых дольщиков.