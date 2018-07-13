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Риелторы выяснили, где находится самый большой дом в России

13 июля 2018 г. 215
Фото: © shutterstock.com

Эксперты портала "Циан" составили рейтинг российских домов, выставленных на продажу, по их максимальной площади.

Самый большой дом в России находится в Одинцовском районе Подмосковья, на Рублево-Успенском шоссе. Площадь коттеджа составляет 5,5 тысячи квадратных метров. Площадь гаража – более тысячи квадратов. Усадьба построена в стиле хай-тек, в доме есть spa, винная комната, бассейн, тренажерный зал и кинотеатр. Поместье продают за 1,87 миллиарда рублей.

На втором месте дом, расположенный в Новой Москве. Усадьба площадью 3,2 тысячи квадратных метров продается за  250 миллионов рублей. Дом – копия Елагина дворца, летней императорской резиденции в Петербурге. При этом копия по площади превосходит оригинал.

Третье место у дома из Тюменской области. Усадьбу площадью 1,3 тысячи квадратов (а вместе с домом охраны – 2,5 тысячи) можно купить за полмиллиарда рублей.  Помимо двух домов на территории расположен спортивный комплекс площадью почти 3 тысячи квадратов.

Частные дома площадью более тысячи квадратных метров можно найти не во всех регионах – так, в 53 субъектах федерации больших усадеб не представлено.

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