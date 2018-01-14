Ром, табак и Карибы: что купить в Доминикане, продав двушку в Москве

Райская Доминикана привлекает не только нежным климатом, но и приятными ценами на недвижимость. По цене столичной двушки там можно приобрести огромный дом у океана или пять небольших студий

Доминиканка – страна зажигательных танцев, крепкого рома, острых сигар и песчаных пляжей. Государство, расположенное на стыке Атлантики и Карибского моря, можно назвать настоящим райским островом – даже в холодное время года температура там не опускается ниже 25 градусов, а купальный сезон длится круглый год.

Если вы недавно распрощались с московской двушкой, выручив за нее 10 млн. рублей, то край пинаколады действительно покажется вам райским местом. С таким бюджетом на острове можно выбрать практически любую недвижимость и хорошо на этом заработать.

ЭКОНОМИКА, РАСТУЩАЯ НА ТАБАКЕ И ТУРИЗМЕ

Доминикана хотя и является одним из самых небольших государств на планете, тем не менее, темпам роста ее экономики позавидуют многие крупные страны. Несмотря на последствия ураганов Ирма и Мария доминиканская экономика в ноябре, по данным Центрального банка, выросла на 6,8%. За год ВВП увеличился на 4,5%. Экономику толкают вперед сектор сельского хозяйства: страна является крупным производителем сахара и табака.

Второй мощный драйвер – туризм. От каждого посетителя остров получает в среднем 1,1 тыс. долларов дохода. Сдавая даже небольшую квартиру в аренду, можно получать 5-7% годовых.

Смущает высокий государственный долг, который за последние 14 лет утроился, и ураганы, которые в разной степени периодически касаются острова. Впрочем, пока местная банковская система выдерживает финансовые и природные катаклизмы, а у местных бизнесменов не пропало желание зарабатывать на туристах, ценам на недвижимость ничего не угрожает.

"Стоимость "квадрата" на вторичном рынке в среднем 500- 650 долларов. На первичном рынке чуть дороже – около 800 долларов. Участки земли продаются от 20 до 70 долларов за м. кв. в зависимости от расположения под жилую и коммерческую застройку, при этом не на первой линии", - говорит начальник отдела продаж компании Atlantico Caribe (специализируется на недвижимости в Доминикане) Павел Терновой.

По его словам, для иностранцев нет никаких ограничений в приобретении недвижимости, все оформляется в собственность, в том числе и земля. Если приобрести недвижимости сразу на 200 тыс. долларов (11,4 млн. рублей), можно получить гражданство.

Похоже, выгоду такого предложения оценили многие - за последние четыре года доминиканские "квадраты" прибавляли в цене на 18,7%.

ЗИМНЯЯ АКТИВИЗАЦИЯ

Доминикана считается зимним направлением, поэтому спрос на недвижимость здесь высокий с октября по апрель включительно.

"Сейчас сезон высоких продаж, высокую активность демонстрируют американцы, канадцы и немцы. В зимние месяцы ажиотаж на хорошую недвижимость и спрос превышает предложения. Летом можно выбрать хороший вариант, без спешки и по хорошей цене", - отмечает начальник отдела продаж компании Atlantico Caribe.

Сейчас пока наступило небольшое затишье, спровоцированное, в том числе недавними ураганами. Хотя стихия не принесла вреда, но из-за негативного фона в СМИ многие потенциальные покупатели отложили сделки.

Наибольшим спросом пользуются курорты Сосуа и Кабарете, где проживает множество иностранцев, и хорошо развита инфраструктура. Что касается россиян, то у наших соотечественников наибольшим спросом пользуются дома в коттеджных городках (гостиная + 2 спальни) стоимостью 120-160 тыс. долларов (6,8-9,1 млн. рублей), что совершенно спокойно укладывается в бюджет московской двушки. Квартиру с видом на бесконечную лазурь и пальмы можно присмотреть от 30-60 тыс. долларов (1,7-3,4 млн. рублей).

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ "ДВУШКИ"

С бюджетом московской двушки, можно позволить себе любой регион Доминиканы, в том числе и ее столицу – Санта-Доминго, один из старейших городов Карибских островов. Средняя цена квадратного метра в спальном районе 600 долларов, в центре она превышает 1000 долларов. Арендовать однушку в центре города можно за 430 долларов в месяц.

Так, по данным Gabinohome, новую трешку площадью 141 "квадрат" можно купить за 135 тыс. долларов (7,6 млн. рублей). Новую двушку в районе Альтос-де-Арройо Хондо площадью 90 кв. м. предлагают за 44 тыс. долларов (2,5 млн. рублей). Частный дом с бассейном в 266 кв. м. в пригороде Санта-Доминго можно купить за 185 тыс. долларов (10,5 млн. рублей).

Для покупки недвижимости можно рассмотреть и другие популярные туристические направления – Пунта-Кану, Сосуа, Кабарате. По данным Atlantico Caribe, меблированную двушку на "вторичке" с видом на океан в 100 кв. м. можно купить за 99 тыс. долларов (5,6 млн. рублей).

Новое жилье будет дороже. Так за квартиру в 59 кв. м. в новом комплексе на первой береговой линии просят 104 тыс. долларов (5,9 млн. рублей). Однушку в Сосуа можно купить за 30 тыс. долларов (1,7 млн. рублей). Студию (48 кв. м) на берегу Атлантического океана на первой линии Кабарате можно приобрести за 58 тыс. долларов (3,3 млн. рублей). В самом центре туристической зоны Пунта Кана Баваро по цене московской двушки четырехкомнатные апартаменты в 135 кв. м.