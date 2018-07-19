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Интервью

Роман Родионцев, Est-a-Tet: слабые игроки покинут рынок

19 июля 2018 г. Георгий Трушин 317

В сложившейся ситуации далеко не все девелоперы и застройщики смогут предложить конкурентоспособную цену и будут вынуждены "покинуть игру".

О ситуации в массовых сегментах российского рынка "Вести.Недвижимость" рассказал руководитель по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

— Каково сейчас общее положение в массовых сегментах рынка недвижимости?

— Доля массового сегмента сегодня занимает около 39% столичного рынка, это более 1,2 млн кв. м.  Однако сегмент не является абсолютным лидером: для сравнения - доля столичного бизнес-класса выше 45%. При этом средняя цена в массовом сегменте находится на уровне 153,7 тыс. рублей кв. м, а в целом по рынку - 228,6 тыс. рублей кв. м.

— Правда, что стандарт-класса в той же Москве почти не осталось, а вот предложений комфорт-класса более чем достаточно?

— Да, это действительно так. По нашим данным, около 99% стандарт-класса сегодня приходится на микрорайон "Некрасовка". Если рассматривать объем предложения относительно всего рынка столицы, то на этот сегмент приходится не более 6% — 3 тысячи квартир.

— Насколько массовые сегменты обыгрывают по количеству продаж дорогие сегменты? Когда данная тенденция может "переломиться"?

— За прошедшие 5 месяцев доля зарегистрированных ДДУ в массовом сегменте превысила 70% от общего числа в Москве (без учета Новой Москвы). Полагаю, что в дальнейшем ситуация вряд ли изменится, ведь доходы населения не растут, а снижение ипотечных ставок не "переключит" спрос в более высокие сегменты.

— Может ли возникнуть ситуация, когда предложение в массовых сегментах серьезно превысит спрос, и продажи остановятся?

— Такая ситуация маловероятна, так как в дальнейшем объем предложения на первичном рынке Москвы будет снижаться. Это связано как с сокращением количества застройщиков, так и с дополнительными сложностями при выводе проекта на рынок. Однако реализация программы реновации или дальнейшие изменения законодательства могут диаметрально изменить ситуацию. К примеру, часть объемов, возводимых в рамках реновации, выведут на первичный рынок, а крупные девелоперы, которые останутся на рынке, адаптируются и смогут действовать в полную силу.

— Что будет в ближайшее время с массовыми сегментами на отечественном рынке недвижимости?

— В ближайшее время игроки рынка могут столкнуться с рядом ограничений из-за перехода к проектному финансированию, эскроу-счетам, повышению НДС до 20%, а также увеличению размеров взносов в фонд защиты прав дольщиков с текущих 1,2% до 6% в январе 2019 года. Возможное вступление в силу данных изменений приведет к увеличению стоимости строительства, что непременно отразится на итоговой цене кв. м. Рост может составить более 5%, исключая "естественные" факторы в виде повышения стадии строительной готовности. Также стоит учесть, что в данной ситуации далеко не все девелоперы и застройщики смогут предложить конкурентоспособную цену и будут вынуждены "покинуть игру" или объединиться с другими девелоперскими структурами.

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