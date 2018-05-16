Россиян хотят научить энергоэффективности с помощью налоговых льгот

Минстрой хочет ввести налоговые преференции для собственников энергоэффективных домов. Эксперты не уверены, что это станет стимулом к сбережению

Минстрой РФ предлагает давать льготы по налогу на недвижимость собственникам квартир в энергоэффективных домах. Основная цель инициативы - побудить собственников делать дома более энергоэффективными.

"Если ты делаешь недвижимость более энергоэффективной, то идет экономия ресурсов по городу в целом. Значит, не нужно строить дополнительную инфраструктуру и так далее. В этом случае должна быть льгота в рамках налога о недвижимости. Это, конечно, побудит и создаст спрос на мероприятия по энергоэффективности", - рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Конкретный состав льгот, которые могут получить владельцы такой недвижимости, пока не определен. По словам заместителя министра, соответствующий законопроект пока находится в стадии разработки, и может быть принят лишь в конце этого года.

Кроме этого, в Минстрое предлагают упростить правила заключения энергосервисных договоров. Речь идет о контракте, в рамках которого за счет энергосервисной компании проводятся энергоэффективные работы. Например, утепление фасадов или установка индивидуальных тепловых пунктов, сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Принимать решение о заключении такого контракта предлагается на общем собрании собственников простым большинством голосов. Необходимость подписания энергосервисного договора каждым собственником помещений в отдельном многоквартирном доме хотят исключить.

"Сегодня энергосервисная компания должна подписать договор с каждым собственником, что зачастую делает энергосервис просто невозможным - квартира может сдаваться в аренду, собственник может просто отказываться принимать участие в подобных обсуждениях и так далее", - отметил Михаил Мень. По прогнозам министерства, это может увеличить числа заключаемых контрактов в два раза.

Инициативы относительно энергоэффективности жилья подготовили и в Минэкономразвития. В МЭР предлагают ежегодно выделять до 23 млрд рублей регионам на софинансирование программ энергоэффективного ремонта жилья. Часть выделенных средств предлагают направить банкам или сервисным организациям.

Тема энергоэффективности в последнее время поднимается довольно часто. В конце апреля премьер Дмитрий Медведев утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Он предусматривает повышение энергоэффективности в отношении регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы и многоквартирных домов.

"Собственно, это те направления, где энергоэффективность пока оставляет желать лучшего, где великие потери в сетях, где есть возможность оптимизации", - подчеркнул глава правительства.

Несмотря на множество инициатив, движение в сторону энергоэффективного жилья происходит слабыми темпами, говорят эксперты. Причин несколько. Во-первых, в стране пока еще ресурсы достаточно дешевые. Во-вторых, самим ресурсникам невыгодны энергоэффективные решения, которые приведут к снижению их выручки. Хотя сами регионы теряют немало денег на софинансировании выпадающих расходов – когда реальный тариф выше установленного правительством, эту разницу регионы должны субсидировать ресурсника.

Например, в сфере ЖКХ есть инструмент сервисного контракта, но на практике он абсолютно не применим из-за сложной процедуры, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Хотя официальные данные говорят, что у нас снизилась плата за общедомовые нужды (ОДН), на самом деле эти показатели энергоэффективности не выполняются – потреблять энергии меньше не стали, говорит эксперт. Что касается налоговых льгот для граждан, то эта инициатива хороша в ряду других предложений, но сама по себе она результата не даст, считает она.

Отметим, налог на имущество с 2015 года начисляется на основе кадастровой стоимости объектов. Чтобы избежать резкого увеличения налоговой нагрузки на налогоплательщиков, власти установили переходный период, в течение которого действуют поправочные коэффициенты. В первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога россияне платят только 20% от суммы налога, затем, соответственно, 40%, 60%, и на пятый год – 100%.

Например, за квартиру в Подмосковье стоимостью 3 млн рублей собственник в этом году заплатит около 900 рублей налога в этом году, в следующем – 1200 рублей. Сумма не такая большая, чтобы стать стимулом для энергоэффективного потребления, констатируют эксперт.

"Таким стимулом, например, является экономия коммунальных ресурсов, но для того, чтобы собственники этим стали заниматься, либо ресурсы должны очень подорожать, либо должны быть другие существенные меры поощрения со стороны государства", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль".

И они у нас уже есть, продолжает эксперт. Например, в 2016 году было принято постановление правительства, в соответствии с которым через фонд реформирования ЖКХ проходило софинансирование капремонта в домах, которые выбрали спецсчет. Дом мог получить до 5 млн рублей, если было доказано, что экономия ресурсов действительно есть. Однако очень мало регионов воспользовались этой схемой, потому что она получилась слишком громоздкой. Собственник должен был обратиться в муниципалитет, муниципалитет – в регион, регион должен был внести изменения в региональную программу капремонта. После этого можно было подать заявку в фонд, собственникам нужно было взять где-то кредит. Сами банки кредит не давали.

Было несколько регионов, которые реально были заинтересованы в этой схеме. Но они, во-первых, работали активно с собственниками. Во-вторых, выстроили инфраструктуру поддержки - банками договорились на эти кредиты. Всем остальным за такие деньги возится не хотелось. Поэтому было принято решение, что постановление нужно изменить, чтобы собственники напрямую могли обращаться в фонд. Сами изменения уже полгода находятся в правительстве, но решения по ним не приняты.

Согласно документу, финансовая поддержка Фонда направляется на цели возмещения части расходов на оплату работ, услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках капремонта. При этом такой ремонт должен привести к уменьшению расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%. Кроме того, согласно указанному постановлению финансовая поддержка Фонда направляется также на цели возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным и использованным в целях оплаты услуг, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

К самому дому также предъявлялось ряд требований. Он не должен быть аварийным или подлежащим сносу, с года ввода его в эксплуатацию должно пройти более 5, но менее 60 лет. Также дом должен быть оснащен общедомовыми счетчиками, а капремонт не должен быть профинансирован из средств регионального оператора, сформированных за счет взносов собственников на капремонт другого многоквартирного дома.