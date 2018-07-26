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Россиян могут обязать платить за антитеррористическую защиту дома

26 июля 2018 г. 330
Фото: © shutterstock.com

Минстрой разработал требования к антитеррористической защите многоквартирных домов. При этом установка дополнительного оборудования может обернуться новой строчкой в квитанциях для собственников квартир, пишет РБК.

Проект правительственного постановления был опубликован 23 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Дата окончания публичного обсуждения – 3 августа 2018 года.

Документ описывает, как будут разделены дома по степени угрозы возможной атаки и как должны быть защищены.

Дома планируется разделить на три категории с учетом степени потенциальной опасности и масштаба последствий терактов.  Определять категорию дома и проверять выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия, в которую войдут представители Нацгвардии, МЧС, управляющей организации или же товарищества.

После того, как определится категория дома, комиссия в течение 30 дней составит паспорт безопасности. 

В проекте постановления указано, что порядок финансирования мероприятий по обеспечению защищенности от терроризма утверждается собственниками помещений на общем собрании. И если комиссия придет к выводу, что дом нуждается в проведении антитеррористических мероприятий, требующих дополнительных трат, расходы понесут собственники, считают эксперты, опрошенные изданием. Кроме того, по их мнению, положение законопроекта может привести к раздору среди собственников квартир. Как жильцам прийти к единому знаменателю и какие штрафы будут применять к тем, кто требования не выполнит, не понятно.

При этом в Минстрое на вопрос о дополнительных платежах РБК не ответили.

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