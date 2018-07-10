ГлавнаяЖильеРоссиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире

Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире

10 июля 2018 г. 274

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий владение микродолями квартиры не членам одной семьи, пишет "Российская газета".

Зачастую доли настолько малы, что их невозможно выделить, и человек, который приобретает микродолю, не сможет поселиться в квартире, и  такая продажа существует исключительно для регистрации, в результате чего появляются резиновые квартиры, отмечают авторы инициативы.

Микродолями пользуются и черные риелторы – люди, которые вселяются в квартиру и устраивают соседям невыносимую жизнь, вынуждая продать им за бесценок оставшиеся площади.  

Депутаты предлагают законодательно закрепить норму, согласно которой общая собственность на неделимое имущество может быть только совместной. Если же долявозникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля подлежит передаче в собственность членов семьи.

В случае, если передача доли не состоится, доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю. Семья при этом имеет право затребовать у государства обратной передачи доли в их собственность.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 июля 2018 г. 274
Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире 274
10 июля 2018 г. 684
Дома с привидениями: 5 мест, где можно встретить призраков 684
10 июля 2018 г. 596
Улыбки и настроение: Собянин сравнил сегодняшнюю Москву с 2010 годом 596
10 июля 2018 г. 453
Самые дорогие квартиры в Москве стали еще дороже 453
10 июля 2018 г. 896
Аренда загородных домов становится все дешевле 896
10 июля 2018 г. 1207
Регистрация собственности на квартиру на вторичном рынке: что нужно зн... 1207
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.