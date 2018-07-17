Россиянам полностью вернут незастрахованное от ЧС жилье

Из законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций исключили норму, по которой россияне, не застраховавшие жилье, получают от государства новое, но без права собственности, пишут "Ведомости" .

Законопроект о страховании жилья от ЧС был внесено в Госдуму в 2015 году, тогда же депутаты приняли его в первом чтении. Согласно документу россияне получали новое жилье в собственность, только если у них была страховка. Если же страховки не было, жилье предоставлялось бы им по социальному найму.

В ходе рассмотрения законопроекта эту норму сначала предлагали исключить, а позднее снова решили включить.

13 июля состоялось совещание с участием представителей Центробанка, Министерства финансов, Главного государственно-правового управления президента и страховых компаний. Об этом изданию рассказали участники совещания.

В результате пункт о предоставлении жилья по соцнайму исключили, чтобы не нарушать жилищные права граждан. Однако россияне, которые все же застраховали жилье, получат больший размер возмещения, чем те, у кого недвижимость была не застрахована. Размер возмещения еще будут уточнять.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 18 июля.