Россиянам разрешили снимать с учета проживавших у них иностранцев

Собственник должен предоставить в соответствующий орган миграционного учета или в МФЦ уведомление об убытии иностранца. Документа также можно отправить почтой.

В минувшем году в России были зарегистрированы 15,7 миллиона мигрантов – на миллион больше, чем годом ранее, отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В текущем году, по ее словам, за 5 месяцев на учет поставлено больше 6 миллионов мигрантов.