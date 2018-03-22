Россияне при выборе жилья ориентируются на его стоимость и транспортную доступность

Цена жилья, его транспортная доступность и функциональность планировок – ключевые критерии, на которые ориентируются граждане, заинтересованные в покупке квартиры.
Два самых важных критерия, на которые обращают внимание покупатели жилья – его стоимость и транспортная доступность. Как показал проведенный "БЕСТ Новострой" опрос, именно на эти пункты в первую очередь обращает внимание 26% и 21% клиентов.
Еще один значимый критерий – качество планировки. Этот критерий является решающим при выборе жилья для 19% респондентов.
В несколько меньшей степени на решение о выборе квартиры в конкретном ЖК влияют сроки его сдачи, качество внутренней и окружающей инфраструктуры. Из объектов инфраструктуры самым для клиентов является школа. Ее недалеко от своего ЖК хотели бы видеть около 27% респондентов. Для 21% важен расположенный неподалеку детский сад, для 19% - супермаркет и для 15% - физкультурно-спортивный комплекс. Банки, аптеки и многофункциональные центры отметили как наиболее важные объекты инфраструктуры примерно по 7% клиентов, а поликлиники – всего 2%.
В то же время для большинства опрошенных покупателей имеет малое значение наличие отделки под ключ и бренд застройщика, у которого приобретается квартира.
Что касается целей приобретения жилья, то чаще всего потребители покупают квартиры для улучшения собственных жилищных условий. Около 20% покупок совершается в расчете на повзрослевших детей. Доля частных инвесторов в недвижимость сейчас не превышает 6% покупателей.
Читайте также:
- Когда не хватает на двушку: у россиян поменялись предпочтения при поку...
- Столичные застройщики в прошлом году зарабатывали по миллиону долларов...
- Комфорт со скидкой: сколько стоит бизнес-класс в городах Московской об...
- "Квадраты" в кредит: только 1 из 10 покупатель новых квартир в масс-ма...
- Апартаменты достигли дна: доля сделок с ними сократилась до 11,3%