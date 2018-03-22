Россияне при выборе жилья ориентируются на его стоимость и транспортную доступность

Цена жилья, его транспортная доступность и функциональность планировок – ключевые критерии, на которые ориентируются граждане, заинтересованные в покупке квартиры.

Два самых важных критерия, на которые обращают внимание покупатели жилья – его стоимость и транспортная доступность. Как показал проведенный "БЕСТ Новострой" опрос, именно на эти пункты в первую очередь обращает внимание 26% и 21% клиентов.

Еще один значимый критерий – качество планировки. Этот критерий является решающим при выборе жилья для 19% респондентов.

В несколько меньшей степени на решение о выборе квартиры в конкретном ЖК влияют сроки его сдачи, качество внутренней и окружающей инфраструктуры. Из объектов инфраструктуры самым для клиентов является школа. Ее недалеко от своего ЖК хотели бы видеть около 27% респондентов. Для 21% важен расположенный неподалеку детский сад, для 19% - супермаркет и для 15% - физкультурно-спортивный комплекс. Банки, аптеки и многофункциональные центры отметили как наиболее важные объекты инфраструктуры примерно по 7% клиентов, а поликлиники – всего 2%.

В то же время для большинства опрошенных покупателей имеет малое значение наличие отделки под ключ и бренд застройщика, у которого приобретается квартира.

Что касается целей приобретения жилья, то чаще всего потребители покупают квартиры для улучшения собственных жилищных условий. Около 20% покупок совершается в расчете на повзрослевших детей. Доля частных инвесторов в недвижимость сейчас не превышает 6% покупателей.