Россияне все чаще страхуют жилье благодаря ипотеке

Страхование жилья в России остается добровольным, а за государством сохранится ответственность за компенсацию ущерба от ЧС. Сам рынок страхования жилья растет на фоне дешевеющей ипотеки.

На днях Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал проект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Сам законопроект был внесен в ГД еще в 2015 году, но обсуждение затянулось почти на три года. Изначально предполагалось, что граждане, которые не застраховали свое жилье, смогут получить от государства новое жилье только на условиях соцнайма. Этот пункт вызвал немало споров. Из последней версии документа его все-таки исключили.

Также шли разговоры о введении обязательного страхования жилья. Предполагалось, что в платежках за услуги ЖКХ появится дополнительная строка - страхование собственного жилья. Однако, данный вид страхования остается добровольным.

При этом, региональные власти смогут разрабатывать и реализовывать свои программы компенсации ущерба в результате ЧС с использованием механизма добровольного страхования. Для более полного возмещения ущерба, средства будут выделяться из трех источников: областного и регионального бюджетов, а еще из средств страховых компаний.

"Законопроект о страховании жилья от ЧС, который готовится ко второму чтению в Госдуме, предполагает дифференциацию размера выплаты государством пострадавшим в зависимости от того, было ли застраховано утраченное имущество или нет", - рассказывает директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Ольга Басова.

Если недвижимость не была застрахована, то пострадавшему предоставляется жилье, площадь которого будет рассчитываться исходя из социальных норм. Те, кто застраховал свое жилье свыше минимальных требований, смогут получить и страховую выплату, и помощь государства, поясняет эксперт.

На помощь государства сегодня граждане могут рассчитывать в случае утраты жилья в результате стихийного бедствия, ЧС или теракта. Речь идет о единственном жилье, в котором граждане были зарегистрированы и постоянно проживали, поясняет руководитель пресс-службы Аппарата Ассоциации юристов России Анастасия Капкина.

В этих случаях можно получить государственный жилищный сертификат. Например, семья из двух человек сможет рассчитывать на сертификат на жилье в 42 квадрата. Также предусмотрена финансовая помощь - от 50 до 100 тысяч рублей на человека.

Однако, зачастую полного возмещения не происходит - люди получают меньше, чем у них было, отмечает юрист. "Также государственная компенсация распространяется только на единственное жилье, риск гибели дачи или второй квартиры несёт сам собственник. В свою очередь, обязательная страховка может покрыть ущерб в полном объеме, что гораздо лучше для собственников", - говорит Анастасия Капкина.

Ипотека толкает рынок страхования жилья

Сегодня сами компании предлагают множество вариантов страхования жилья. Застраховать квартиру можно от чего угодно - потопа, взрыва, механического повреждения, падения дерева, последствий террористического акта, кражи или незаконное проникновение в жилье. Можно купить страховой пакет, куда уже войдут несколько рисков.

В настоящее время в России застраховано не более 15% всей недвижимости – цифра небольшая. Сами страховые компании отмечают рост популярности услуг страхования жилья. Способствуют этому ипотечный бум и формирование культуры финансового планирования у населения, говорят они.

Страхование имущества граждан – один из немногих видов страхования на российском рынке, который демонстрирует положительную динамику, отмечает управляющий директор страховой компании "Сбербанк страхование" Александр Блайвас. В 2017 году объем сборов по страхованию жилья вырос на 12%. Увеличение продолжится и дальше, так как потенциал у этого рынка очень высокий, считает эксперт.

Сам спрос в последнее время смещается в сторону простых и понятных коробочных продуктов, не требующих осмотра, причем именно в банковском канале. Сами банки стали активно предлагать смежные услуги. Например, пришел клиент оплатить коммунальные платежи, а ему предложили застраховать квартиру.

Драйвером имущественного страхования выступает ипотека (закон об ипотеке предусматривает обязательное страхование объекта недвижимости).

Кроме этого, на рост спрос влияют и природные катаклизмы, которые меняют отношение граждан к страхованию имущества. "Люди стали бережливей относиться к своему жилью и стараются защитить, в том числе, себя финансово от возможных неприятностей", - отмечает Александр Блайвас.

Увеличение спроса наблюдают и в ВТБ Страховании. "Это связано, прежде всего, с формированием культуры финансового планирования среди населения. Заплатив небольшую сумму за страховой полис, в будущем в случае наступления непредвиденной ситуации страховая защита поможет уберечь семейный бюджет от крупных расходов", - говорит первый заместитель гендиректора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

По его словам, только за первое полугодие 2018 года было куплено 263 тысячи полисов страхования недвижимости. Причем, если раньше продажи приходились в основном на центральный регион, то сейчас растет и доля других субъектов.

"По итогам 2017 года число договоров страхования жилья по стране выросло на 15,7%, до 38,3 миллионов рублей. Основная причина – оживление ипотеки на фоне снижения ставок", - говорит управляющий директор департамента массовых видов страхования Группы "Ренессанс Страхование" Артем Искра.

Потопы, пожары и кражи

По данным страховых компаний, самыми популярными рисками являются пожары, стихийные бедствия, кражи и взломы, а также ответственность перед третьими лицами.

"Многие городские жители хотя бы один раз в жизни сталкивались с протечками труб и затоплениями квартир. Часто при затоплении страдает не только внутренняя отделка, но и домашнее имущество, убыток от которого может в разы превышать стоимость отделки", – отмечает Олег Меркулов.

Причем, популярность тех или иных рисков будет зависеть от того, что вы страхуете квартиру или дом, отмечают эксперты.

Если мы говорим про квартиры, то это в первую очередь - внутренняя отделка, потому что основные риски связаны с повреждениями коммуникаций, поясняет управляющий директор страховой компании "Сбербанк страхование". На втором месте - кражи, взломы, затем идут пожары. Ситуация немного иная по загородным домам, отмечает он. Здесь на первом месте – пожары, второе место – кражи, третье – стихийные бедствия.

Стоимость страховки будет зависеть от набора выбранных опций. Средняя цена полиса страхования недвижимости в России по итогам прошлого года составила порядка 1,5 тысячи рублей. На деле страховка оказывается дороже.

Например, квартирный коробочный продукт обойдется в среднем в пять тысяч рублей, за дом придется заплатить дороже. Покрытие начинается от 400-500 тысяч рублей и может исчисляться миллионами.

Стандартный полис покрывает риски при пожаре, взрыве, ударе молнии, воздействии жидкости, стихийном бедствии, противоправных действиях третьих лиц и других внешних воздействиях, поясняет первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование.

Примерно 87% договоров заключаются с базовым пакетом рисков, еще 13% - договоры страхования с дополнительными опциями и бюджетные страховые продукты, отмечает управляющий директор департамента массовых видов страхования Группы "Ренессанс Страхование".

Дополнительно придется заплатить, например, за ответственность перед третьими лицами, поломку электроприборов или возмещение расходов на уборку застрахованного помещения или проживание в гостинице.

Стоимость страховки может увеличиться, если на территории объекта есть огнеопасное оборудование (камин, баня, газовая плита) или если сама недвижимость сдается в аренду. Цена страховки вырастет и в том случае, если в помещении ведется ремонт, отсутствуют защитные приспособления на окнах. Уменьшить стоимость страховки может наличие охранной и пожарной сигнализации, качество и небольшой возраст постройки.