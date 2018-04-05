Рухнувшая башня и дешевая ипотека: 10 самых громких новостей рынка в марте

Компания "Медиалогия" специально для портала "Вести. Недвижимость" подготовила медиарейтинг ключевых событий строительной отрасли за март 2018 г.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия"», включающей порядка 43 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

Для составления рейтинга использовались результаты мониторинга порядка 43 700 различных СМИ - ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ – в период с 1 по 28 февраля.

Место в рейтинге Событие Заметность события 1 В Екатеринбурге снесли недостроенную 220-метровую телебашню 254,65 2 Владелец "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский мост будет запущен в мае, на полгода раньше срока 109,10 3 Владимир Путин призвал снизить ставку по ипотечным кредитам до 7-8% годовых 106,69 4 Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении сроков действия "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года 97,95 5 Владимир Путин поручил законодательно ограничить кадастровую стоимость недвижимости 45,21 6 Дмитрий Медведев призвал передать под жилищное строительство неиспользуемые земли 42,24 7 В России за январь-февраль 2018 года объем выданных ипотечных кредитов вырос в два раза и составил 350 млрд руб. 41,09 8 Завершается реставрация золотой звезды центрального павильона ВДНХ 32,88 9 ЦИАН опубликовал рейтинг крупнейших городов России по объему ввода жилья на одного жителя 31,62 10 Борис Минц уходит с рынка недвижимости, O1 Properties будет продана партнеру РЖД 30,71

Событие месяца №1: в Екатеринбурге снесли недостроенную 220-метровую телебашню

24 марта в Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню. Это решение с самого начала разделило жителей города на два лагеря. Часть из них поддерживали снос, поскольку считали, что башня совершенно не вписывается в облик города. Противники этого решения наоборот называли заброшенную башню "фишкой" города и даже предлагали ее достроить.

Строительство телебашни в Екатеринбурге началось еще в 1983 году. По проекту предполагалась, что телевизионный сигнал с башни высотой 361 метр сможет покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за развала СССР начались проблемы с финансированием и строительство "встало" на символичной отметке в 220 метров. Хотя башня была на треть ниже проектной высоты, она все равно стала самым высоким сооружением в городе.

Для завершения проекта различные активисты предлагали переоборудовать каркас башни в спортивный центр, офисы, ЗАГС и даже в храм, но ни одна из идей не была реализована и в преддверии Чемпионата мира по футболу, власти города приняли решение ее все-таки снести. Видео сноса башни можно найти здесь.

Событие месяца №2: подрядчики строительства Крымского моста заявили, что он может быть запущен уже в мае

За несколько дней до президентских выборов Владимир Путин еще в статусе кандидата в президенты побывал в Крыму и, в частности, посетил строительную площадку Крымского моста. На встрече с президентом бизнесмен Аркадий Ротенберг, которому принадлежит копания "Стройгазмонтаж", являющаяся генеральным подрядчиком стройки, заявил о возможной досрочной сдаче объекта. По словам бизнесмена, движение по Крымскому мосту может быть запущено уже в мае. Изначально хотели запустить 9 Мая, но затем решили не совмещать с Днем Победы, уточнил он. По словам Ротенберга, мощность моста после запуска составит 40 тыс. автомобилей в сутки и он не будет платным.

Президент такие планы одобрил и отметил, что "хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться".

Мост через Керченский пролив, который соединит материковую часть России с полуостровом Крым, должен стать самым длинным в России. Его протяженность составит 19 км. Строительство моста началось в феврале 2016 года, первоначальный срок завершения работ был намечен на декабрь 2018 г.

Событие месяца №3: Владимир Путин призвал снизить ставку по ипотечным кредитам до 7-8%

Глава государства выступил с таким заявлением в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию. В ходе выступления президент отметил, что в прошлом году средняя ставка рублевых ипотечных кредитов уже опустилась ниже 10%, но необходимо стремиться к ее дальнейшему снижение до 7%.

Участники рынка считают такую инициативу вполне реализуемой. Ранее генеральный директор ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) Александр Плутник прогнозировал, что средняя ставка по ипотеке к концу года может снизиться до 8%.

Стоит отметить, что дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам активно способствует Центральный банк, который в марте в шестой раз подряд снизил ключевую ставку до 7,25%.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк заинтересован в качественном росте ипотечного рынка и не допустит на нем появление пузыря. "Снижение ставки происходит, оно будет происходить постепенно. Тем не менее, эта ставка будет находиться, скорее всего, выше нашей ключевой ставки. Диапазон нашей ключевой ставки 6-7%, поэтому ставка [по ипотечным кредитам], скорее всего, будет находиться выше", - подчеркнула она.