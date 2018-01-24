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Рынок аренды: скидки достигают 15%

24 января 2018 г. 390

Начиная с 2017 года, отмечен постепенный рост востребованности среди арендаторов квартир в новых домах.

Как сообщают аналитики компании "Инком-Недвижимость", на столичном рынке аренды жилья востребованность квартир в новостройках выросла за последнее время в два раза. Однако, несмотря на рост спроса, дисконт, который может привлечь нанимателей, может достигать 15%.

В настоящее время популярность жилья в новостройках значительно выросла среди арендаторов: 9,7% из них занимают квартиры в зданиях, введенных в эксплуатацию не ранее, чем три года назад. И вообще, начиная с 2017 года, отмечен постепенный рост востребованности среди арендаторов квартир в новых домах.

В чем причина такого роста? Аналитики "Инком-Недвижимость" объясняют это тем, что влияние оказало беспрецедентное увеличение объема предложения на первичном рынке жилья в столице по итогам 2017 года. На вторичном рынке число квартир, продаваемых в новых домах, за год также увеличилось в два раза.

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