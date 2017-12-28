Рынок новостроек нового года: спрос может отстать от предложения почти втрое

В следующем году рынок новостроек может вырасти до 6,6 млн. кв. м., но из них востребованными могут оказаться только 2,3 млн. кв. м. Фаворитами рынка останется массовое жилье, цены покажут стабильность

В уходящем году в Москве было построено 8 млн. кв. м. недвижимости, из них 3 млн. кв. м. жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Всего за семь лет в столице было построено около 56 млн. кв. м. недвижимости, большая часть пришлась на жилье – 22 млн. кв. м. "Фактически, с 2011 года в Москве построено 13% от существующего объема недвижимости в столице", - уточнил он.

По его словам, к 2019 году может удвоиться ввод бюджетного жилья в связи с реновацией. В следующем году планируется построить порядка 800 тыс. "квадратов" бюджетного жилья, а начиная с 2019 года - 1,1-1,3 млн. "квадратов", так как начнется вторая волна переселения. Всего до конца 2021 года планируется расселить около 41 тыс. квартир.

По данным Est-a-Tet, сегодня на первичном рынке недвижимости Москвы в старых границах на продажу выставлено 3,4 млн. кв. м., это на 20,2%, чем было в начале года. Большая часть нового предложения приходится на самый популярный у покупателя комфорт-класс.

Эксперты считают, что в следующем году первичный рынок Москвы будет и дальше активно расти на фоне усиления конкуренции и программы реновации, в разы превышая спрос.

Предложение на рынке новостроек продолжит расти, но значительно опережая спрос, считает управляющий партнер "Метриум Групп", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

"В первой половине 2018 года темпы выхода новых проектов и роста объема предложения по-прежнему будут опережать увеличение спроса. По нашему прогнозу суммарный годовой объем предложения составит 6,61 млн кв. м., из которых востребованы покупателями будут 2,36 млн кв. м. Соответственно, предложение по-прежнему будет превышать спрос примерно в 2,8 раза", - говорит Литинецкая.

Конкуренция между девелоперами и их проектам будет усиливаться и в следующем году, что выразится в увеличении числа новых проектов на рынке, добавляет генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Квадратные метры предложению добавят вступающие в июле поправки, которые ужесточат требования к работе девелоперов. Многие из застройщиков постараются запустить свои проекты до этого момента. Кроме этого, объемы первичному рынку прибавит и программа реновации.

Бесспорным фаворитом новых проектов в следующем году, как и в этом, будет массовый сегмент. Одна из главных причин – высокий спрос на такое жилье.

Большинство новых площадок в Москве - очень обширные и на них целесообразно возводить объекты именно комфорт-класса, поэтому многие девелоперы выберут именно его, уточняет Кирилл Игнахин.

Также комфорт-класс продолжит расти за счет программы реновации, говорят эксперты. При этом, девелоперская активность в высокобюджетных сегментах также сохранится.

"В 2017 году впервые за последние пять лет доля столичных новостроек бизнес-класса возросла, а не снизилась. Это значит, что наряду с проектами массового сегмента, в бизнес-классе также продолжится активная экспансия девелоперов", - отмечает генеральный директор Tekta Group Роман Сычев.

Кроме этого, тем, застройщикам, которые не будут участвовать в программе реновации, придется искать новые ниши, в том числе, в премиальном сегменте, полагает он. Среди, районов, которые будут наиболее востребованы у девелоперов, эксперты назвали - САО, ВАО и ЗАО.

Очень активно в новом году будет развиваться жилищное строительство на севере Москвы, считает генеральный директор Tekta Group. За пять лет объем предложения на рынке новостроек в САО вырос в 17 раз, отмечает он. Кроме этого, здесь сконцентрировано пятая часть предложения бизнес-класса. Проекты в данном сегменте продолжат выходить и в будущем, полагает эксперт.

По мнению Игнахина, в 2018 году ВАО потеснит традиционных лидеров предложения нового жилья – ЮВАО и ЮАО. "Постепенно ВАО приобретает популярность среди покупателей: относительная близость к центру, наличие огромных «зеленых» зон, развитие инфраструктуры. Все эти факторы меняют облик округа, который раньше считался преимущественно промышленным", - отмечает он.

Девелоперская карта Москвы не претерпит заметных изменений в 2018 году, считает Мария Литинецкая. Несколько вырастет доля Западного и Восточного административных округов в общем объеме предложения новостроек. Помимо этого, продолжится увеличение удельного веса северных округов.

"Однако в целом лидерами по объему предложения массового жилья останутся ЮВАО и ЮАО, а высокобюджетное жилье (кроме, элитного) продолжит концентрироваться в ЗАО и СЗАО", - считает она.

Что касается цен на первичном рынке, то эксперты прогнозируют их стабильность из-за высокого перевеса в пользу предложения. Стоимость квадратных метров будет расти в зависимости от стадии готовности проектов, либо в рамках инфляции. При этом, нельзя не учитывать риски, связанные с вступлением новых поправок, отмечают они.