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С начала года в Москве построили почти 400 квадратов жилья

9 апреля 2018 г. 1153
Фото: © shutterstock.com

За первый квартал текущего года в Москве введено в эксплуатацию 742 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых 371 тысяча квадратов приходится на жилье, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

За счет средств инвесторов введено 468 тысяч квадратных метров – это 63% от всего количества, при этом по жилью показатель составляет 90%.

В числе сданных объектов – пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке, административное здание на Петровке,38, храмовый комплекс РПЦ в Вешняках, административно-деловой центр во Внукове.

Возведены гостиницы на улице Островитянова и поселке Остафьево в Новой Москве, МФЦ на Новоясеневском проспекте и ряд других важных объектов.

За аналогичный период прошлого года в столице ввели 681 тысячу квадратных метров недвижимости, из которых жилье составило 323 тысячи квадратных метров, напомнил Левкин.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в первом квартале в Новой Москве ввели 200 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом это значительные результаты – за этот же период в 2017-м на присоединенных территориях ввели 130 тысяч квадратов.

Всего в Новой Москве в этом году планируется ввести 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 500 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.

 

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