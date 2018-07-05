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С застройщиками, завышающими цены на жилье, может разобраться ФАС

5 июля 2018 г. 474
Фото: © shutterstock.com

Поправки в закон о долевом строительстве, действующие в стране с 1 июля, не приведут к повышению цен на жилье, заявил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Однако депутаты выявили ряд случаев, когда застройщики повышают цены на текущие проекты, объясняя это изменениями в законодательстве, сообщил депутат. С такими компаниями будут разбираться, добавил Николаев, не исключив, что по ним будут составлены обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

"Я не вижу ни одного объективного основания, чтобы цены на квадратные метры повысились", - приводит РИА Новости слова главы комитета.

Николаев подчеркнул, что цены на текущие проекты никак не связаны с поправками в закон, "потому что все изменения законодательства касаются проектов, которые будут начаты".

О последнем ранее сообщали и представители застройщиков. Эксперты утверждают, что изменение цен на жилье, связанное с долевым законодательством, может появиться только ближе к концу года. При этом в ряде проектов квартиры действительно стали дороже, однако девелоперы объясняют это ажиотажем на рынке и высокой готовностью строящегося жилья.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства – отрасль переходит на проектное финансирование. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов (тех, на которых хранятся деньги дольщиков) будет добровольным, с 1 июля 2019-го – обязательным.

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