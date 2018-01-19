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Самая дешевая квартира в Москве стоит, как три квартиры в Крыму

19 января 2018 г. 2298
Фото: © shutterstock.com

Аналитики подсчитали, сколько недвижимости у моря можно купить за цену самого бюджетного предложения квартир в Москве.

Стоимость самого доступного жилья в старых границах в Москве соответствует цене трех квартир в Крыму, подсчитали в "Миэль". По данным аналитиков компании, стоимость готовых квартир в старой Москве начинается от 3,65 миллиона рублей – за эти деньги можно купить 30-метровую студию в Бибиреве.

В Крыму на 3,6 миллиона рублей можно купить сразу три студии по цене 1,12 миллиона рублей.

На 3,6 миллиона можно также приобрести три двухэтажных дома без отделки под Симферополем или эллинг площадью 54 квадратных метра на берегу моря.

По цене столичной однушки можно купить однокомнатную квартиру в Сочи в пяти минутах ходьбы от метро. При этом квартира продается с ремонтом и мебелью и полностью пригодна для отдыха и проживания.  

За эти же деньги в Сочи можно купить три однушки по 1,1 миллиона рублей в строящемся комплексе в 200 метрах от моря, а за 3,5 миллиона рублей – целый дом, расположенный в городе, но расстояние от моря составляет 3,5 километра.

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