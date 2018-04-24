Самая дорогая квартира в аренду подешевела на 150 тысяч рублей

Максимальная ставка на аренду жилья в Москве в апреле снизилась на 150 тысяч рублей, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Самое дорогое жилье в столице сдается за 650 тысяч рублей в месяц, речь идет о квартире на Остоженке. На втором месте квартира в "Москва-Сити" за 600 тысяч рублей, замыкает тройку квартира за 500 тысяч рублей в месяц в районе станции метро "Парк культуры".

В марте самая дорогая квартира сдавалась за 800 тысяч рублей – это было жилье в одном из клубных домов столицы.