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Самая дорогая квартира в аренду подешевела на 150 тысяч рублей

24 апреля 2018 г. 184
Фото: © Global Look Press

Максимальная ставка на аренду жилья в Москве в апреле снизилась на 150 тысяч рублей, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Самое дорогое жилье в столице сдается за 650 тысяч рублей в месяц, речь идет о квартире на Остоженке. На втором месте квартира в "Москва-Сити" за 600 тысяч рублей, замыкает тройку квартира за 500 тысяч рублей в месяц в районе станции метро "Парк культуры".

В марте самая дорогая квартира сдавалась за 800 тысяч рублей – это было жилье в одном из клубных домов столицы.

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