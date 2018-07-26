Самая дорогая квартира в Москве сдается за 650 тысяч рублей

Максимальная ставка аренды квартиры в Москве составила в июле 650 тысяч рублей – это на 150 тысяч дешевле, чем месяцем ранее, подсчитали аналитики компании "Инком-Недвижимость".

На первой строчке рейтинга самых дорогих съемных квартир разместилась 7-комнатная квартира в историческом доме на Арбате. На втором месте лот за 550 тысяч рублей 0 это трехуровневая 5-комнатная квартира в кирпичном доме на Остоженке. Третье место – у четырехкомнатной квартиры за 500 тысяч рублей в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро "Кропоткинская".

На четвертом месте трешка в стиле ар-деко с видами на Храм Христа Спасителя и Зачатьевский монастырь – она сдается за 490 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров предложение за 400 тысяч рублей – это четырехкомнатная квратира площадью 138 квадратных метров в элитном ЖК в Басманном районе.