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Самая дорогая квартира в Москве сдается за 650 тысяч рублей

26 июля 2018 г. 95
Фото: © shutterstock.com

Максимальная ставка аренды квартиры в Москве составила в июле 650 тысяч рублей – это на 150 тысяч дешевле, чем месяцем ранее, подсчитали аналитики компании "Инком-Недвижимость".

На первой строчке рейтинга самых дорогих съемных квартир разместилась 7-комнатная квартира в историческом доме на Арбате.  На втором месте лот за 550 тысяч рублей 0 это трехуровневая 5-комнатная квартира в кирпичном доме на Остоженке.  Третье место – у четырехкомнатной квартиры за 500 тысяч рублей в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро "Кропоткинская".

На четвертом месте трешка в стиле ар-деко с видами на Храм Христа Спасителя и Зачатьевский монастырь – она сдается за 490 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров предложение за 400 тысяч рублей – это четырехкомнатная квратира площадью 138 квадратных метров в элитном ЖК в Басманном районе.

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