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Самая дорогая квартира в пределах Бульварного кольца продается за 8 миллионов долларов

27 апреля 2018 г. 120
Фото: © shutterstock.com

Самые дорогие квартиры в пределах Бульварного кольца в Москве предлагаются на вторичном рынке, говорится в сообщении компании Savills.  Наиболее дорогие лоты стоят 8,7 миллиона долларов – они располагаются на 5-м и 6-м этажах гостиницы "Москва".

Средний же бюджет предложения на вторичке в пределах Бульварного кольца составляет 2,7 миллиона долларов США – это 166 миллионов рублей, площади квартир колеблются в диапазоне от 100 до 200 квадратных метров.  

На первичном рынке в данной локации предлагается 126 квартир и апартаментов, самое дорогое предложение – квартира площадью 271 квадратный метр за 6,1 миллиона долларов.

Половина из всех новостроек внутри Бульварного кольца имеют площадь от 100 до 150 квадратных метров. Средний бюджет предложения составляет 2,3 миллиона долларов (141 миллион рублей). При этом лишь десятая часть квартир и апартаментов продается с полностью выполненной чистовой отделкой.

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