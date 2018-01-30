Самая дорогая съемная квартира в Москве подешевела до трехлетнего минимума

Максимальная ставка аренды на рынке жилья в Москве опустилась до 600 тысяч рублей – это самый низкий показатель за последние три года, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

За 600 тысяч рублей сдаются апартаменты площадью 190 квадратных метров в башне "Москва" ММДЦ "Москва-Сити". Авторский дизайн, мебель, сделанная на заказ, встроенная кухня с высококлассной бытовой техникой – все это получит наниматель жилья.

Второе место у квартиры-студии площадью 200 квадратных метров в Большом Тишинском переулке – недалеко от станции метро "Белорусская". За 550 тысяч арендатор получит студию, гостевую комнату, кабинет и спальню. В студии установлен камин.

На третьем месте апартаменты с дизайнерской отделкой на Никольской улице в отреставрированном доме XIX века. За 500 тысяч рублей помимо студии арендатор получит машино-место в подземном паркинге.