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Самая дорогая съемная квартира в Подмосковье в 15 раз дешевле самой дорогой в Москве

24 июля 2018 г. 747
Фото: © shutterstock.com

За месячную стоимость самой дорогой квартиры в Москве можно больше года жить в самой дорогой квартире Подмосковья.

Максимальная стоимость съемного жилья в Подмосковье составляет 200 тысяч рублей в месяц. Самое же дорогое предложение в Москве сдается за 3 миллиона, говорится в сообщении компании "Миэль".

За 3 миллиона рублей в столице сдается квартира на Остоженке – ее площадь почти 300 квадратных метров, есть свой выход в сад. Жилье занимает целый этаж особняка на одной из самых дорогих московских улиц.

На втором месте самых дорогих предложений Москвы квартира на Арбате за 1 миллион рублей в месяц, третье место – у шестикомнатных апартаментов  в дворцовом стиле на Ленинском проспекте, поселиться там можно за 818 тысяч рублей в месяц.

Самый дорогой вариант съемного жилья в Подмосковье – это четырехкомнатная квартира в новостройке в Реутове за 200 тысяч рублей в месяц. Квартира сдается с дизайнерским ремонтом и высококлассной техникой.

Второе место в области у трешки из Красногорска за 75 тысяч рублей в месяц, на третьем – двухуровневые апартаменты в том же Красногорске и по той же цене.

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