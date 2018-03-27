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Самая маленькая квартира в Москве стоит 3,5 миллиона рублей

27 марта 2018 г. 343
Фото: © shutterstock.com

Эксперты подсчитали, сколько стоят самые маленькие квартиры в московских новостройках различных ценовых сегментов.

Самая маленькая квартира в старых границах Москвы продается за 3,5 миллиона рублей. Ее площадь составляет 18,9 квадратного метра, а расположена она в новостройке эконом-класса на Боровском шоссе, говорится в сообщении компании "Миэль".

Стоимость самой маленькой квартиры в комфорт-классе составляет 3,2 миллиона рублей, ее площадь 20,2 квадратного метра.

В бизнес-классе самая маленькая квартира – площадью 22,3 квадратного метра – стоит 6,2 миллиона рублей. В элитном сегменте  площадь самой маленькой квартиры составила 32,5 квадрата, а стоимость – 8,7 миллиона рублей.

Больше всего малометражного жилья площадью до 25 квадратных метров расположено в новостройках на севере и юго-востоке Москвы: на эти районы приходится почти 50% всех малометражек в московских новостройках.

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