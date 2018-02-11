Самая русская страна ЕС: что купить в Латвии по цене московской двушки

Латвийская недвижимость в этом году дорожает из-за недостатка нового предложения. Пока цены на местные квадраты, по европейским меркам, невысоки, что делает жилья неплохой инвестицией. Бонусом идет программа ВНЖ и хорошая арендная доходность.

Практически своя для россиян Латвия может стать неплохим местом для тех, кто мечтает о спокойной жизни в европейском городе, в котором говорят по-русски. Сейчас русскоговорящие жители составляют около четверти населения страны – 495,5 тыс. человек.

Помимо знаменитых еще с советских времен пляжей Юрмалы, лечебного рижского бальзама и шпрот, эта прибалтийская страна может порадовать своими ценами на недвижимость. "Квадрат" жилья в Риге начинается от 700 евро. Поэтому если вы недавно выручили на продаже московской "двушки" 10 млн. рублей, возможно, стоит остановить свое внимание именно на Латвии.

НА РЫНКЕ БЕЗ РЕКОРДОВ

Несмотря на хорошую динамику экономики - ВВП Латвии за девять месяцев 2017 г. вырос на 4,2% - на рынке недвижимости относительное затишье.

Строят сейчас в стране не очень много. Сказывается сложная процедура согласования проектной документации и низкий платежеспособный спрос из-за чего прибыль девелопера не такая высокая, как раньше, рассказывает представитель Latvio в России Дмитрий Тимофеев.

Активность покупателей сохранилась на уровне 2016 года, а число сделок уменьшилось на 1,6%, свидетельствуют данные компании по недвижимости Balsts. Однако это не помешало квадратным метрам прибавить в цене 9,5%, подсчитали в Eurostat.

"Недвижимость дорожает на фоне экономического роста и ограниченного предложения жилья. Некоторые продавцы ждут, что цены вырастут ещё больше, поэтому придерживают квартиры. Внутренний спрос при этом остаётся высоким", - объясняет эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова.

Согласно прогнозам Balsts, цены на недвижимость в этом году могут вырасти еще на 5-7%.

Спрос на недвижимость в основном формируют местные жители. Наиболее востребовано жилье – до 2000 евро за кв. м. Более дорогой сегмент делится в соотношении примерно 50/50 среди иностранцев и местных, отмечает Дмитрий Тимофеев.

В последнее время спрос со стороны иностранцев смещается в сторону коммерческих объектов, которые привлекательнее для сдачи в аренду. Доля сделок с россиянами значительна – примерно 25% от всего иностранного спроса.

БОНУСЫ В ЦЕНАХ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ

Латвия не приготовила для иностранного покупателя особые бонусы и преференции. Достоинства местной недвижимости – низкие цены, которые являются одними из самых доступных в ЕС. Средняя стоимость кв. м. начинается от 700 евро и достигает нескольких тысяч.

"Главный плюс рынка недвижимости Латвии – это его потенциальная доходность, то есть текущая недооцененность. Довольно высокая по меркам Европы доходность от аренды, в среднем 5-8% годовых, в лучших местах 3%, но это ввиду высокой стоимости самих объектов", - говорит Дмитрий Тимофеев.

Арендовать квартиру на долгий срок в центральных районах Риги можно в среднем за 500 евро в месяц, в спальных – почти в два раза дешевле.

Бонусом идет готовность латвийских банков кредитовать иностранцев и возможность получить вид на жительство (ВНЖ). Для этого необходимо инвестировать в латвийскую экономику 250 тыс. евро (изначально порог инвестиций был в три раза ниже). Благодаря этой программе казна Латвии с 2010 года пополнилась на 1,5 млрд. евро, из них 1,1 млрд. евро пришлись на недвижимость.

Примечательно, что 90% всех заявителей за время работы программы были россияне. Именно программа ВНЖ поддерживала иностранный спрос на латвийскую недвижимость.

"До 2014 года спрос со стороны иностранцев, особенно россиян и китайцев, был очень высок, но после того, как осенью того года власти страны подняли порог инвестиций с 70 тыс. до 250 тыс. евро и ввели 5 %-й сбор за получение ВНЖ, иностранный спрос резко упал", - отмечает Юлия Кожевникова из Tranio.

К числу достоинств рынка можно отнести прозрачность сделок с недвижимостью, отсутствие случаев недобросовестного поведения. Кроме этого, в Латвии вы будете чувствовать себя как дома – здесь много русскоговорящих. Если, конечно, для вас это плюс, а не минус.

Недостатком местного рынка, в свою очередь, является его непредсказуемость и нестабильность. По данным Eurostat, из-за кризиса цены на жильё с 2008 по 2010 годы упали более чем на 40 %, затем до 2014 года выросли почти на 30 %, в 2015 году снова снизились, а с 2016 году опять начали повышаться.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОЧАРОВАНИЕ РИГИ

Очаровательная Рига с изумительной архитектурой - не только исторический и культурный центр, но и главный город латвийского рынка недвижимости. Это в свою очередь обеспечивает хорошую ликвидность рижскому "бетонному золоту".

"Цены на жилье в латышской столице разняться довольно существенно. Квартира в новом доме будет стоить от 1300 до 1700 евро, в зависимости от места, класса, наполнения. "Вторичка", обычно, ниже по качеству и цена будет от 750 до 1200 евро за кв. м", - говорит представитель Latvio.

По его словам, самый дорогой район – это центр, тут качественные проекты стоят от 2200 до 5000 евро за кв. м. На вторичном рынке можно найти варианты попроще - от 1200 до 2500 евро.

Несмотря на превышение предложения над спросом в бизнес-классе строительство в центре Риги продолжается. Многие иностранцы считают этот сегмент недооцененным и инвестируют в него. Вне центрального района Риги спрос стабильно превышает предложение в сегменте до 2000 евро за метр.

Особый интерес представляют квартиры в реновированных исторических домах. Недвижимость здесь обладает хорошей рентабельностью.

Несмотря на самый высокий ценник в стране, рижский рынок не оставит обделенным обладателя московской "двушки", но в большей степени это будет не центр.

Например, по данным Prian, за 128 тыс. евро (8,9 млн. рублей) можно купить "двушку" в 74 кв. м. в престижном новом ЖК в 10 минутах езды от центра Риги. Новая "однушка" площадью 48 кв. м. в ЖК по улице Лубанас стоит 54 тыс. евро (3,7 млн. рублей).

Квартиру в 57 кв. м. в историческом центре Риги в одном из отреставрированном объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, превращенный в клубный жилой дом класса "люкс", предлагают за 112,6 тыс. евро (7,8 млн. рублей). Жилье на вторичном рынке дешевле - серийная "двушка" на "вторичке" рядом с центром стоит 55 тыс. евро (3,8 млн. рублей).

В целом, рижский рынок жилья обладателю 10 млн. рублей покажется неплохим супермаркетом в разгар рождественских скидок.

КУРОРТНАЯ ЮРМАЛА

Второй по популярности город для покупки жилья – знаменитый прибалтийский курорт Юрмала. Покупка квартиры может стать хорошим вложением благодаря возможности заработать на местном жилье, сдавая его туристам. В высокий сезон арендные ставки на качественные квартиры могут достигать 2,5 тыс. евро в месяц.

Традиционным покупателем недвижимости в Юрмале были россияне. Однако в последнее время их число сократилось - из-за программы ВНЖ, падения рубля и санкций. Это в свою очередь спровоцировало снижение цен – в некоторых случаях до 20%. При этом, растет спрос со стороны самих латвийцев

"В Юрмале рынок менее активный, но и диапазон качественного предложения более узкий. Качественные проекты предлагаются по 2500-3500 евро, предложения выше тоже есть, но пользуются невысоким спросом", - говорит Дмитрий Тимофеев.

По данным Prian.ru, двухкомнатная квартира (47 кв. м.) у моря в пригороде Юрмалы стоит 65 тыс. евро (4,5 млн. рублей). По цене московской "двушки" здесь можно купить "трешку" (74 кв. м.) напротив речки Лиелупе, рядом с пристанью для яхт и теннисном кортом.

По данным Latio, дом площадью 450 кв. м. в пригороде Юрмалы предлагают за 125 тыс. евро (8,7 млн. рублей). "Однушку" (51 кв. м.) у моря в Юрмале можно купить за 118,5 тыс. евро (8,2 млн. рублей). Есть вариант дешевле - однокомнатная квартира (30 кв. м.) в Юрмале на Талсу шоссе стоит 35 тыс. евро (2,4 млн. рублей). (www.homesoverseas.ru) .

В регионах, в том числе, во втором по величине городе Латвии - Даугавпилсе цены на недвижимость гораздо ниже, чем в Риге и Юрмале. Стоимость квартир площадью 40-45 кв. м. начинаются от 7,5-8 тыс. евро, однако назвать его инвестиционным сложно.

Такое жилье будет находиться в старом жилом фонде и нуждаться в ремонте. Кроме этого, население в регионах сокращается.