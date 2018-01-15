Самое дешевое съемное жилье Москвы подорожало

Минимальная ставка аренды на рынке жилья в Москве выросла после нового года на 1 тысячу рублей.

Самое дешевое предложение в январе – квартира за 21 тысячу рублей. Это однушка в 10 минутах транспортом от станции метро "Новогиреево", квартира сдается без мебели.

На втором месте однокомнатная квартира за 22 тысячи рублей в месяц. Расположена она в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". В квартире выполнен косметический ремонт, имеется вся нужная мебель.

Третье место у предложения за 23 тысячи рублей – это однушка в 10 минутах транспортом от станции метро "Преображенская площадь", квартиры сдается с мебелью.

Четвертое место у квартиры за 24 тысячи рублей в 4 минутах от метро "Рязанский проспект", на пятом месте – однушка за 25 тысяч рублей в 15 минутах от станции метро "Юго-Западная".

Обзор подготовили специалисты компании "Инком-Недвижимость".