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Самую дешевую элитную квартиру можно купить за 14 миллионов рублей

12 апреля 2018 г. 283
Фото: © shutterstock.com

Элитное жилье в Москве подешевело за первый квартал 2018 года на 5%, говорится в сообщении компании  Point Estate. Как отмечают аналитики, снижение стоимости произошло из-за выхода нового, более дешевого предложения.

Средний бюджет покупки в первом квартале составлял 75 миллионов рублей, на продажу квартиры предлагались в среднем за 86,5 миллиона рублей, апартаменты – за 64,9 миллиона.

Самое дешевое элитное жилье предлагалось за 14,4 миллиона рублей. Стоимость самых дорогих предложений превышала 1 миллиард рублей.

Самые дорогие квартиры продавались в районе Патриарших прудов, на втором месте по ценовым показателям – Золотая миля в Хамовниках. 

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