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Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 20 тысяч

12 марта 2018 г. 707
Фото: © shutterstock.com

Ставки на аренду жилья в столице стартуют за 20 тысяч рублей.

Минимальная цена аренды жилья в Москве в марте этого года составила 20 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость". За эту цену можно снять однокомнатную квартиру в Северном Бутове без мебели в 5 минутах езды от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

На втором месте однушка за 21 тысячу рублей в месяц. Квартира располагается на последнем этаже пятиэтажки в 15 минутах ходьбы от станции метро "Кузьминки".

Третье место у однокомнатной квартиры за 23 тысячи рублей на 4-м этаже 25-этажного дома на Синявской улице – это в 15 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал".

В феврале минимальная ставка аренды жилья в Москве также составляла 20 тысяч рублей.

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