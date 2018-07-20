Самую дешевую квартиру в небоскребе можно купить за 3 миллиона

Покупатели не готовы доплачивать за красивый вид, если разница в цене между этажами составляет более 15%.

Самая дешевая квартира в московских высотных жилых комплексах стоит 2,9 миллиона рублей – это комфорт-класс, говорится в исследовании компании Est-a-Tet .

В бизнес-классе самое бюджетное предложение составляет 7,1 миллиона рублей, в премиум-сегменте – 18,9 миллиона.

Большая часть столичных небоскребов относится к бизнес-классу, на втором месте – комфорт-сегмент.

В последнее время в Москве становится все больше высоких проектов комфорт-класса, и они уходят с рынка быстрее, чем их более дорогие "собратья". За год популярность квартир и апартаментов в высотках выросла в три раза.

Однако, несмотря на популярность небоскребов, за видовые характеристики готовы доплачивать не все – если разница в цене составляет 15%, покупатели предпочитают более низкий этаж. Основной же поток спрос приходится на квартиры до 30-го этажа. Разница в цене между 10-м и 3-м этажами достигает 12%.