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Самые дорогие квартиры в Москве стали еще дороже

10 июля 2018 г. 210
Фото: © shutterstock.com

Средняя цена аренды в сотне самых дорогих квартир в Москве выросла за года на 6,4%, говорится в исследовании компании Savills.

Средние ставки на аренду высокобюджетного жилья в столице в настоящее время составляют 25,2 тысячи долларов в месяц.

Рост стоимости элитного съемного жилья эксперты связывают с увеличение доли дорогих квартир на рынке московской аренды. За месяц квартир, аренда которых обойдется в 45-55 тысяч долларов, выросла на 5%.  

При этом за последние три месяца квартир в бюджете до 15 тысяч долларов стало меньше на 5%, на тот же процент снизилось и число лотов с бюджетом 25-30 тысяч долларов.  

Средняя площадь квартир, вошедших в сотню самых дорогих, составила 320 квадратных метров. Больше всего дорогого жилья сдается в локации Арбат-Кропоткинская.

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